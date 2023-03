Armínio Fraga lidera aporte de R$ 4 milhões em startup de RH Jobecam

A Jobecam, HRTech referência em seleção e D&I, anuncia a conclusão de uma rodada seed de cerca de R$ 4 milhões. O aporte é liderado pelos economistas Armínio Fraga (ex-presidente do Branco Central), Daniel Gleizer (ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central) e outro parceiro internacional. Os recursos captados serão direcionados a investimentos em tecnologia, desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing da startup.

“Já tenho o Daniel Gleizer como grande mentor e apoiador de longa data e agora contar também com outro grande economista e visionário que é o Armínio Fraga, me deixa ainda mais entusiasmada e focada em nosso objetivo de promover um mundo que valoriza as diferenças nas organizações”, afirma a fundadora e CEO da HRTech, Cammila Yochabell.

Esta não é a primeira captação de investimentos realizada pela Jobecam, conhecida como a “The Voice” dos processos seletivos e que transformou a maneira como as organizações realizam contratações, a partir de sua solução de entrevistas anônimas focada nas habilidades profissionais dos talentos, evitando qualquer tipo de viés inconsciente durante o processo. A startup já tem entre investidores a People + Strategy, Harvard Angels do Brasil, BRQ Digital Solutions e Brazil Venture Capital, com mais de R$ 2 milhões investidos anteriormente.

“Abrimos esta rodada por sabermos que o momento é propício para o mercado entender a necessidade de nossa tecnologia de vídeo, uma vez que processos de entrevistas remotos são cada vez mais necessários para gerar eficiência para todos os envolvidos, bem como a urgência das empresas em fortalecer e praticar a pauta de diversidade”, afirma Cammila, que criou a Jobecam para conectar pessoas recrutadoras e gestoras a talentos por meio da tecnologia de vídeo e seleção com entrevistas anônimas, pré-gravadas ou ao vivo.

E foi o propósito da startup, respaldado em diversidade, inclusão e eficiência, que interessou os economistas Armínio Fraga e Daniel Gleizer. “Os pilares de atuação da Jobecam convergem com minha visão para a construção de um país mais igualitário do ponto de vista socioeconômico. Para melhorar nossa realidade desafiadora, precisamos dar mais atenção às questões de raça, gênero e sexualidade. E acredito no diferencial da Jobecam para que possamos progredir nessa caminhada”, declara o economista Armínio Fraga.

Para o economista Daniel Gleizer, a HRtech contribui para a obtenção de mudanças expressivas, tanto para as empresas quanto para as pessoas candidatas. “Ao analisarmos o perfil dos talentos contratados a partir da adoção dos modelos de seleção utilizados pela Jobecam, verificamos um aumento significativo na participação de pessoas de grupos minoritários, por exemplo, negros, pessoas de regiões periféricas, mulheres e PCDs. Esse resultado é primordial para a construção de ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos”, afirma.

Com centenas de empresas atendidas entre os setores de Varejo, Finanças, Jurídico e Tecnologia, incluindo marcas como Bradesco, Hospital Sírio-Libanês e Novo Nordisk, a HRTech apoiou seleções de 200 mil pessoas candidatas, conquistou o Selo de Direitos Humanos e Diversidade pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC), e participou do Fórum Global de Inclusão 2022, como única HRTech brasileira representando o país. O objetivo agora é avançar no mercado da América latina e Estados Unidos onde já tem parceria como os gigantes Gupy, GreenHouse e SAP Brasil | Software e Soluções Inteligentes na Nuvem.

