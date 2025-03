Apenas 2 em cada 10 aplicativos conseguem atrair e manter os usuários, aponta estudo

Depois de analisar mais de 200 mil aplicativos disponíveis no mercado, a plataforma desenvolvedora de apps Eitri descobriu que apenas 2 a cada 10 desses realmente agrada os usuários.

Foram 205.230 apps analisados a partir da avaliação dos usuários

131.799 não tinham avaliações suficientes para serem considerados

18% atingem a excelência

64% decepcionam os usuários

As qualidades mais apreciadas pelos usuários foram as mesmas de sempre: experiência de compra (18%), conveniência como alternativa às lojas físicas (11%), facilidade de uso (10,3%) e qualidade dos produtos (9%).

Ou seja, os aplicativos ainda atraem quase que exclusivamente pela facilidade que eles proporcionam. É assim desde que o brasileiro descobriu que podia comprar no celular e receber em casa ao invés de ir até o mercado ou até a loja.

Mas não adianta investir na criação de um aplicativo se ele não funcionar corretamente

Para o e-commerce, principalmente, a criação de um app parece muito atrativa. Uma aplicação pode aproximar o cliente e aumentar as vendas.

E esses são os negócios que mais investem na jogada. A Eitri descobriu que os apps de Compras estão entre os mais bem avaliados, com 29,43% de aprovação.

Para fins de comparação, os apps na categoria Livros e Referências tiveram maior índice de aprovação (33,72%) e os da categoria Dating tiveram o menor (2%)

No entanto, os apps na categoria de Compras são justamente os que possuem os problemas gerais mais criticados pelos usuários: problemas no processo de compra (13%), falhas relacionadas a cupons e descontos (9%) e inconsistências nos fretes (6%).

O que o usuário quer de um aplicativo de compras?

O básico, que já foi citado, mas que pode ser resumido em uma boa experiência de compra. Agora que a facilidade dos aplicativos já foi institucionalizada na cultura moderna, é preciso otimizar e lutar contra qualquer ameaça à compra de poucos toques na tela do celular.

Então não basta apenas disponibilizar o um app básico, ou enchê-lo de funções como stories ou explore para prender a atenção do usuário. Para o e-commerce, principalmente, é necessário garantir:

Funcionalidade otimizada

Jornada de compra rápida e ininterrupta

Para além desse arroz com feijão, o usuário também valoriza a eficiência logística, a oportunidade de descontos e a amplitude do catálogo

No fim do dia, quanto melhor o app funcionar, mais bem avaliado ele será e maior será a presença de marca do e-commerce no mercado.

“Nossa pesquisa também revelou que apps bem avaliados tendem a obter maior visibilidade nas lojas de aplicativos, influenciando diretamente as decisões dos usuários”, conclui Guilherme Martins, cofundador da Eitri.

