Ajinomoto traz chefs e embaixadores para falar com empreendedores

Ex-participantes de dois famosos reality shows de gastronomia, Dayse Paparoto e Diego Gimenez são os novos parceiros da Ajinomoto Food Service, área da Ajinomoto do Brasil voltada para a alimentação fora do lar. A dupla foi escalada para dar dicas de gestão e ensinar o passo a passo de receitas profissionais no Portal Meu Negócio, plataforma gratuita que ajuda donos de bares e restaurantes na organização de tarefas e administração dos negócios. A parceria iniciou oficialmente com uma live apresentada pela Dayse, no último dia 24 no canal da Ajinomoto Food Service no YouTube.

O Portal Meu Negócio, lançado em novembro de 2020, oferece funções gratuitas como cardápio digital com QR Code, treinamentos à distância com certificação, consultoria personalizada com chefs da Ajinomoto do Brasil, receitas com calculadora automática de custos, controle financeiro, entre outras. A ferramenta é compatível com qualquer dispositivo e não precisa de instalação.

“Donos de pequenos restaurantes precisam se atualizar, e muitos infelizmente não têm acesso à consultoria especializada. Ensinaremos a utilizar diversos produtos, como molho bechamel e mistura completa para milanesa, que facilitam muito o desempenho na cozinha e resultam em pratos incríveis”, diz Dayse Paparoto.

“É uma honra fazer parte do time Ajinomoto Food Service. Estamos preparando muito conteúdo em vídeo para Portal Meu Negócio, com receitas práticas e sofisticadas para conquistar clientes, como croquete de rabada com maionese de agrião. Tenho certeza que a ferramenta ajudará muitos empreendedores com dicas de padronização de receitas, precificação, entre diversos assuntos importantes”, afirma Diego Gimenez.

“Estamos muito felizes em anunciar os novos embaixadores, que apresentarão um conteúdo dinâmico e de qualidade para empreendedoras e empreendedores de todo o país. Eles agregarão conhecimento do mercado e serão grandes aliados principalmente de pequenos estabelecimentos, que muitas vezes não têm condições para investir em softwares com alto custo e taxas de mensalidade”, diz a gerente de marketing, Chiara Tengan.

No ano passado, o portal contou com apoio dos chefs Mariana Pelozio, do restaurante Duas Terezas, e Marcelo Nagata, proprietário da Cantina D’Irene — ambos de São Paulo. A dupla gravou diversos conteúdos, incluindo como adaptar o salão às restrições impostas pela pandemia de covid-19, dicas para montar operação de delivery, entre outros vídeos que podem ser acessados a qualquer momento.

O lançamento da plataforma faz parte de uma estratégia da Ajinomoto Food Service, que se consolida no segmento de alimentação fora do lar oferecendo soluções e suporte a donos de bares e restaurantes. Em junho, a empresa lançou a websérie “Rotisserias: Food Service e Varejo Sem Fronteiras”, em parceria com o Canal Restaurante, que apresenta dicas com especialistas e cases de sucesso.

