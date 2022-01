Agrotools abre 30 vagas em regime CLT em diversas áreas. Confira

A Agrotools, empresa de tecnologia e inteligência para o agronegócio no Brasil e América Latina, anuncia a abertura de 30 vagas de emprego para diversas áreas de atuação, como tecnologia, desenvolvimento, comercial e financeiro. Todas as vagas contam com regime de contratação CLT e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, VR/VA, seguro de vida, auxílio home office, plano de carreira, programa de indicação, day off e Gympass.

Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos devem acessar a página de carreiras da Agrotools no site da plataforma Gupy.

O fomento às práticas socioambientalmente responsáveis levou a Agrotools a ser reconhecida como Empresa B, certificação que atesta que a companhia visa o desenvolvimento social e ambiental. Além disso, a bigtech também foi certificada pelo Great Place to Work, instituição que avalia práticas de gestão de pessoas das empresas.

As oportunidades disponíveis incluem vagas para home office integral e/ou híbrido:

- Scrum Master - 2 vagas;

- Product Leader/ Product Owner;

- Desenvolvedor (a) de Software Full Stack - 15 vagas;

- Dev & QA Manager (Chapter Leader) - 2 vagas;

- Geospatial Data Manager (Chapter Leader);

- Coordenador(a) de Projetos em Supply Chain;

- Customer Service Manager (Chapter Leader);

- Analista de Desenvolvimento de Negócios;

- Analista de e-commerce/Marketplace;

- Analista de Testes (QA);

- Estagiário(a) Comercial;

- Estagiário financeiro;

- Inside Sales/E-commerce;

- Sales Development Representative (Bilíngue);

O propósito da bigtech é promover um agronegócio sustentável. “Nosso sonho

não é colonizar Marte. Criamos tecnologia para colher uma vida mais sustentável e justa na Terra. E o Brasil, que está cada vez mais ocupando este protagonismo em termos de produção e exportação de diversas commodities, merece a percepção de valor adequada”, diz Sérgio Rocha, CEO da bigtech.

