A luta que parece nunca terminar

As cenas de praias e bares lotados no Rio de Janeiro criaram a preocupação de aumento de Covid-19 no estado. Sempre feita a ressalva de que as análises sobre o vírus são de curto prazo, os dados não mostram uma escalada da doença.

Faz uma semana que o Rio está no patamar de 80 mortes por média móvel de sete dias. O recorde ocorreu há 3 meses, quando atingiu 210 óbitos.

Mesmo o número de casos, que não é o melhor termômetro porque ele pode sofrer um aumento quando mais pessoas são testadas, está na faixa dos 450 na média móvel, bem diferente dos 890 do final de agosto.

O que acontece realmente no Rio é que ele está num platô alto. Se a boa notícia é que o número de óbitos não está crescendo, a questão é que também não diminui.

Mas se não há mudança de patamar, então por que está aumentando a porcentagem de leitos ocupados de UTIs da rede SUS (público e privado) na capital? Hoje esse índice está em 79%. Alto, mas não como maio, quando chegou a 97%.

Porque a abertura de leitos de UTIs está diretamente ligada à demanda. Quando a procura por leitos começou a cair, eles foram desativados ou utilizados para outras internações que não de Covid-19.

A taxa de segurança é de 85% dos leitos ocupados. Ao chegar a 79%, o recado é claro: hora de arregaçar as mangas novamente para ter leitos suficientes, evitando assim uma sobrecarga que afete todo o sistema de saúde do Rio.

*Sócia-diretora da FSB Comunicação

