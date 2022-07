Natural One abre inscrições para premiar negócios sustentáveis em R$ 90 mil

A Natural One promove a segunda edição do Coletivo Natural, premiação que busca impulsionar a cultura do empreendedorismo nacional por meio da sustentabilidade, atuando como um catalisador digital de ideias inovadoras pautadas pela criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação social. As inscrições devem ser feitas pelo site até 31 de agosto.

Além de incentivar financeiramente três projetos vencedores com um total de R$ 90 mil (R$ 30 mil para cada), a Natural One contemplará os ganhadores com um live coaching com mentoria exclusiva, conduzido pelo júri do Coletivo, formado por Gustavo Siemsen, CMO da Natural One; Geraldo Rufino, presidente do Conselho na JR Diesel, a maior recicladora de caminhões da América Latina; e Rafa Cappai, criadora da Espaçonave, comunidade-escola que promove educação focada no empreendedorismo sustentável. Além disso, os selecionados também contarão com um curso da Espaçonave para aprenderem como melhor investir em seus negócios.

“A Natural One tem como propósito promover uma vida mais saudável pela natureza, e o Coletivo Natural é uma iniciativa que traduz essa ideia em ações práticas. Ao darmos ferramentas – tanto o incentivo financeiro quanto o conhecimento para gerir o próprio negócio – a estes empreendedores, mostramos como é possível desenvolver uma ideia viável e economicamente rentável pautada pelo respeito à natureza”, diz o CMO da Natural One, Gustavo Siemsen.

Podem participar projetos atuantes no Brasil e que sejam baseados em pelo menos um dos três grandes temas: alimentação saudável (ações que valorizam alimentos naturais ou promovam a consciência alimentar), empreendedorismo sustentável (criação e distribuição de produtos, serviços ou expressões artísticas que propaguem ideias sustentáveis) e a categoria estreante: reciclagem criativa (iniciativas que atuam com a transformação de matérias-primas em novos produtos).

Após o término das inscrições, os jurados do Coletivo irão selecionar os 10 projetos finalistas, que irão para votação popular. Os votos serão recebidos no Instagram da Natural One (@naturaloneoficial), de 13 a 19 de setembro. No dia 27 do mesmo mês, serão anunciados nas redes da foodtech os três grandes vencedores. Na primeira edição do Coletivo Natural, foram mais de 160 ideias inscritas e mais de 72 mil votos na etapa final.

Websérie

Para inspirar os futuros participantes do Coletivo, a Natural One lançou a websérie Apaixonados pela Natureza: Coletivo Natural, que reúne as três iniciativas vencedoras da primeira edição do projeto – Az Marias (@azmarias), focado em moda sustentável; Sementeira (@_sementeira_), que ensina a arte de contar histórias por meio da arte e educação; e Tudo da Terra (@tudodaterra_), de agricultura familiar.

A ideia é compartilhar a vivência dos participantes à frente do empreendedorismo, os bastidores para transformar suas ideias em realidade e como o Coletivo Natural foi importante para dar voz e corpo aos projetos. Cada episódio será focado em um dos três vencedores da edição anterior e trará a história de cada um deles pelos pontos de vista do empreendedorismo, contando tudo começou, o impacto na sociedade e como estão conectados emocionalmente às causas que defendem com seus projetos.

“Eu sou apaixonada pelo o que faço. Faço qualquer coisa pela Az Marias. A Natural One ter olhado, apostado e acreditado em empresas como a minha foi um ânimo para a nossa marca. O Coletivo é uma oportunidade fantástica para quem empreende porque o prêmio pode fazer você saltar de nível e não é apenas pelo dinheiro, mas também pela mentoria e acesso a pessoas e conhecimentos que faz você ter outros pensamentos e virar a chave no seu negócio”, diz Cíntia Félix, idealizadora e estilista do coletiva Az Marias, uma das vencedoras do primeiro Coletivo Natural.

Os três episódios da websérie Apaixonados pela Natureza podem ser conferidos no canal da Natural One no YouTube.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também