9 profissões ligadas à inteligência artificial que vão bombar em 2025

As profissões ligadas à inteligência artificial (IA) estão remodelando o mercado de trabalho, criando novas oportunidades e revolucionando profissões tradicionais. Funções que antes pareciam futuristas estão se integrando cada vez mais ao cotidiano corporativo, modificando desde o desenvolvimento de produtos até a experiência do cliente. Em 2025, essas mudanças devem ser ainda maiores, à medida que o uso da IA continua a crescer em setores como saúde, educação e varejo.

Essas reconfigurações acontecem ainda em um contexto de uma rápida e ascendente adoção da tecnologia. A demanda por profissionais qualificados segue em alta, impulsionada pela necessidade de lidar com novas ferramentas e softwares.

No Brasil, 37% dos empregos já estão expostos à IA generativa, o que indica adaptações significativas na forma como as pessoas desempenham as suas atividades, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho (OIT).

“Vivemos um momento histórico em que a IA deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser protagonista no mundo empresarial. O mercado está cada vez mais em busca de talentos que aliem competências técnicas avançadas a habilidades humanas, como criatividade e resolução de problemas, mostrando que a tecnologia não substitui o humano, mas potencializa o seu impacto”, afirma Vanessa Togniolli, diretora executiva de Pessoas na CI&T, especialista em transformação tecnológica.

Convidamos a executiva da CI&T para mapear as profissões ligadas à inteligência artificial que devem se destacar em 2025.

1. Especialista em ética de IA

A missão dele é garantir o uso responsável, inclusivo e ético das tecnologias de IA, criando políticas, revisando algoritmos e avaliando impactos sociais e culturais.

Também atua para prevenir vieses nos sistemas das tecnologias, assegurando que todas promovam a equidade e o bem-estar de diversos grupos e comunidades.

2. Designer de experiência em realidade aumentada com IA

Focado em criar experiências imersivas, este talento combina IA com Realidade Aumentada para simular ambientes e interações inteligentes. Além disso, projeta interfaces intuitivas que permitem aos usuários interagir de maneira mais natural com o ambiente digital.

3. Cientista de dados com foco em IA

A pessoa especialista na área analisa grandes volumes de dados para treinar modelos de IA, priorizando a precisão e eficiência nas decisões. Ela utiliza técnicas de estatística e aprendizado de máquina para identificar padrões e gerar insights aplicáveis em diversos setores, como finanças, saúde, marketing e recursos humanos.

4. Pessoa engenheira de IA

Responsável por desenvolver, testar e implementar algoritmos de IA, como redes neurais e aprendizado de máquina, ela garante que os modelos de IA funcionem de maneira eficiente em ambientes corporativos, otimizando a sua integração em sistemas e aplicações. Também pode atuar no desenvolvimento de tecnologias para criar ou detectar deepfakes, ou seja, vídeos manipulados digitalmente com IA.

5. Pessoa engenheira de prompt

Essa é especialista em criar e refinar prompts (comandos) para a IA, a fim de extrair os melhores resultados possíveis. O seu trabalho envolve entender como a IA responde a diferentes inputs e formular comandos que maximizem a precisão e a utilidade dos resultados gerados, seja em texto, imagem ou outros formatos.

6. Especialista em análise preditiva

Usando modelos de IA, esse talento prevê tendências e comportamentos em áreas como mercado financeiro, saúde, meio ambiente e operações logísticas. Também aplica técnicas avançadas para analisar dados e gerar insights, auxiliando empresas e entidades governamentais a tomarem decisões mais informadas e antecipadas.

7. Especialista em sustentabilidade com IA

Essa posição trabalha com a IA para monitorar e otimizar práticas sustentáveis, como a gestão de recursos, redução de emissões de carbono e rastreamento de cadeias de suprimentos.

Ela integra a tecnologia com dados ambientais para desenvolver soluções que promovem práticas empresariais mais verdes e responsáveis, ajudando organizações a alcançarem as suas metas de sustentabilidade.

8. Pessoa consultora de transformação digital

O seu objetivo é orientar empresas na implementação de tecnologias digitais para melhorar operações e atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico. Ela facilita a integração da IA de forma estratégica, visando otimizar processos, aumentar a competitividade e impulsionar a inovação.

9. Especialista em análise de emoções

Atua decodificando expressões faciais, tom de voz e outros sinais para entender sentimentos e melhorar interações com IA. Ao aplicar técnicas de reconhecimento emocional, ajuda a desenvolver sistemas mais humanos e empáticos, aprimorando a interação entre usuários e máquinas, especialmente em áreas como atendimento ao cliente, saúde e educação.

O futuro das profissões ligadas à inteligência artificial já está começando. 2025 pode ser o ano de verdadeiras revoluções na área.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube