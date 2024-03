7 sites voltados para mulheres que querem viajar, empreender, buscar suporte e se empoderar 

Viajar sozinha, empreender, trabalhar… são muitas as atividades nas quais as mulheres ainda enfrentam barreiras pelo simples fato de serem mulheres.

Apesar dos avanços, ainda falta muito para alcançar a almejada equidade de gênero. E as mulheres ainda precisam de uma rede de suporte dentro e fora de casa. Na vida pessoal e na vida profissional – e na conciliação de ambas.

Neste Mês da Mulher, separamos 7 sites que podem ser úteis – principalmente para elas.



Plure: para conectar empresas a mulheres plurais

A Plure é uma HRtech de recursos humanos especialista em conectar empresas a mulheres plurais. A startup oferece soluções em recrutamento e seleção que conecta o RH a mulheres negras, PcD, LGBTI+, +50, mães e outros recortes similares.

Com uma comunidade com mais de 250 mil mulheres, a empresa já impactou mais de 50 grandes companhias – incluindo grandes marcas como Heineken, Samarco, Volvo, Ambev e PAM Saint-Gobain.

O objetivo da HRtech é levar diversidade e inclusão como estratégias de negócio para mais empresas, além de empregar meio milhão de mulheres até 2030.



Partiu Viajar: para se aventurar com segurança

O Partiu Viajar é uma agência que tem o objetivo de levar segurança e facilidade para mulheres que desejam viajar sozinhas.

A empresa já realizou mais de 17 mil viagens e, segundo a CEO Cyntia Reis, “oferecemos não apenas segurança, mas também uma comunidade acolhedora. Estamos aqui para inspirar e capacitar cada mulher a explorar o mundo sem medo” .



Genial Care: para se informar sobre TEA e maternidade atípica

A Genial Care é uma rede de cuidados de saúde atípica na América Latina especializada no tratamento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e no apoio às suas famílias.

A integrativa da empresa reconhece os desafios da maternidade atípica e enfatiza a orientação parental, oferecendo tratamento médico, suporte emocional, grupos de apoio e recursos educacionais.



Mapa do Acolhimento: para buscar apoio em casos de violência

O Mapa do Acolhimento é uma rede feminista que oferece apoio vital para vítimas de violência doméstica, contando com psicólogas e advogadas em todo o país.

A iniciativa responde ao alarmante número de denúncias e violações contra mulheres registradas no Brasil nos primeiros 10 meses de 2023 ( 74 mil denúncias ).

O objetivo é oferecer esperança e assistência para mulheres que enfrentam o ciclo de violência em seus lares.



Rede Mulher Empreendedora: para ter sucesso ao empreender

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 2022, o Brasil conta com 10,1 milhões de mulheres liderando seus próprios negócios, representando cerca de 34% do mercado empreendedor.

Com o intuito de impulsionar esses números e fortalecer o protagonismo feminino no empreendedorismo, a Rede Mulher Empreendedora (RME), oferece suporte e recursos essenciais para ajudá-las a se destacarem no mercado de trabalho.



Portal Geledés: para se informar sobre gênero e raça

No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), somente 12,8% das mulheres negras têm acesso ao ensino superior. O Portal Geledés tem a missão de mudar esse cenário.

Braço virtual do Geledés Instituto da Mulher Negra, o site oferece acesso a uma ampla gama de materiais que abordam questões de gênero, raça e diáspora africana, incluindo notícias e artigos exclusivos.



Ipefem: para interromper processos de violência sócio-emocional

O Ipefem é um site que oferece informações abrangentes sobre saúde mental, violência sociemocional no trabalho e bem-estar, com artigos escritos por profissionais qualificados.

Ele promove a conscientização sobre questões de saúde específicas das mulheres, bem como treinamentos de lideranças e empreendedorismo, capacitando-as para o mercado de trabalho.

A missão do Ipefem (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas) é reduzir números alarmantes relacionados principalmente ao afastamento por motivos de saúde mental.



