Agrishow 2024 atinge R$ 13,6 bilhões em negócios e sobe 2,4% em relação a 2023

A Agrishow, maior feira do setor agropecuário do país, alcançou R$ 13,6 bilhões em negócios na edição de 2024, informou a organização do evento nesta sexta-feira, 3.

O crescimento foi de 2,4% na comparação com 2023, quando foi registrado R$ 13,2 bilhões em negociações. O evento começou na segunda, 29, e termina nesta sexta, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Na feira, é comum que os compradores firmem apenas protocolos de intenção de compra, que serão confirmadas ou não nas semanas seguintes. Compradores de máquinas precisarão buscar financiamento junto aos bancos para concluir os negócios, por exemplo, ou podem simplesmente desistir depois.

Representantes de empresas na feira comentam que, em alguns casos, é comum que só 50% dos protocolos se transformem em negócios de fato.

Já o número de visitantes foi de 195 mil, também equivalente ao de 2023. “Mantivemos os visitantes e aumentamos as intenções de negócios. E esperamos que, para o próximo ano, o agronegócio brasileiro possa estar ainda mais forte e pujante”, disse João Marchesan, presidente da Agrishow, em comunicado.

A feira cancelou a realização de uma coletiva de imprensa para comentar os resultados, em respeito às vítimas de um acidente ocorrido na quinta-feira. Um helicóptero voou perto de uma tenda e o vento fez com que a estrutura desabasse, deixando dois feridos.

Em meio a um cenário de queda no preço de commodities como soja e milho e quebras de safra, havia expectativa de que os percentuais de venda na feira se mantivessem similares ao do ano passado, na soma geral. O setor de máquinas agrícolas espera queda de 10% no volume de vendas este ano, por exemplo.

Já os bancos e cooperativas de crédito esperam manter ou ampliar o volume de negócios, já que a queda de faturamento dos produtores deve aumentar a procura por financiamento.

A próxima edição da Agrishow será entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2025.