Agrishow 2025 começa nesta segunda em Ribeirão Preto com expectativa de movimentar R$ 15 bilhões

A 30ª edição da Agrishow começa nesta segunda-feira, 28, em Ribeirão Preto (SP), com previsão de receber cerca de 195 mil visitantes e reunir mais de 800 expositores do Brasil e do exterior. A edição tem expectativa de movimentar R$ 15 bilhões em negócios, um aumento de quase 10% em relação a 2024. O montante se refere às intenções de venda de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e armazenamento.

O ambiente de negócios, no entanto, ainda é afetado pelos juros altos e pela manutenção de commodities agrícolas em patamares baixos.

Na abertura, ocorrida no domingo, 27, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou do evento. Governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás, também são esperados ao longo da semana.

Considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, o evento vai até sexta-feira, 2.

Ingressos e transporte

Os ingressos custam a partir de R$ 80 na internet e R$ 140 na bilheteria, e o estacionamento oficial tem valor de R$ 70. Há opção de transfer gratuito a partir de hotéis e arenas da cidade.

Neste ano, pousos e decolagens de aeronaves estão proibidos no local, após um acidente registrado na edição anterior. Os visitantes que optarem pelo transporte aéreo devem utilizar o Aeródromo Santa Lydia, a 7 km do parque.

Com o aumento do público, o Anel Viário Sul terá o acostamento liberado em horários de pico para facilitar o acesso. A organização também disponibilizou linhas especiais de ônibus operadas pela RP Mobi, conectando o centro de Ribeirão Preto ao recinto da feira.

Programação de palestras

Além da exposição de tecnologias agrícolas, a Agrishow oferece uma programação intensa de palestras e debates sobre inovação no agronegócio. Divididos em dois projetos principais — o AgrishowLabs e o Agrishow pra Elas —, os encontros buscam aproximar profissionais do setor e discutir tendências.

O AgrishowLabs será focado em tecnologia e inovação no agronegócio, com temas como inteligência artificial, sustentabilidade, energias renováveis e biotecnologia. Cerca de 40 startups participam do espaço, promovendo networking e geração de novos negócios.

Confira destaques da programação:

Segunda-feira, 28

14h às 15h: Talk Show "Inteligência Artificial aplicada ao Agro" com Henrique Del Papa, Oswaldo Junqueira Franco e Johann Coelho

16h às 16h30: "ESG Sustentabilidade" com Yves Tassart, Felipe Sulzbach e Francisca Viudes

Terça-feira, 29

10h às 10h30: "Biotecnologia - Como produzir insumos na sua fazenda?" com Lucas Von Zuben

11h às 11h30: "Engenharia Genética" com Stela Virgílio

Quarta-feira, 30

10h às 10h30: "Inteligência Artificial aplicada ao agro" com Henrique Del Papa

14h30 às 15h: "Fintech e Tokenização no Agro" com Anderson Nacaze, Maurício Quintella e Walmir Segatto

Quinta-feira, 1

10h30 às 11h: "Imagens por satélite" com José Renato da Costa Alberto

14h30 às 15h: "Bioinsumos" com Clarissa Okino Delgado e outros

Sexta-feira, 2

11h às 11h30: "Carbono Zero" com Geraldo Balieiro, Karine Dalla Vecchia e Marcio Jorge

Agrishow pra Elas: mais mulheres no agro

O projeto Agrishow pra Elas foi desenvolvido para dar visibilidade à participação feminina no agronegócio, setor ainda predominantemente masculino. Com painéis, palestras e encontros, a programação traz profissionais que atuam em diversas frentes do agro.

Entre os destaques:

Segunda-feira, 28

10h30: "Dos Sonhos à Realidade - Construindo um Negócio Pecuário de Sucesso do Zero" com Dinair Gomes

14h30: Palestra de Silvia Massruhá, presidente da Embrapa

Terça-feira, 29

9h: Camila Telles

15h: Marisa Contreras, produtora de café

Quarta-feira, 30

11h: "Mulheres Protagonistas - Desenvolvimento Pessoal e Liderança no Agro" com Gilvana Strasser

15h: "Agro sem Mistérios" com Eveline Alves

Quinta-feira, 1

10h: "Desafios Legais no Campo" com Olímpia de Paula

11h: Lu Romancini, da Troncos Romancini