Quanto você deve guardar em cada fase da vida? Veja valor ideal aos 20, 30 e 40 anos

Dentro das finanças pessoais existem algumas "regras" que podem ajudar a criar reservas financeiras ao longo da vida. Estabelecer marcas de acordo com a idade pode ser uma forma de controlar os ganhos e cumprir metas de economia.

O planejamento financeiro ajuda a medir se a poupança está alinhada aos objetivos de aposentadoria e segurança financeira. Quanto antes a reserva começar, menor tende a ser o esforço mensal necessário.

A regra 1-3-6-9: quanto ter guardado aos 30, 40, 50 e 60 anos

Uma referência utilizada por planejadores financeiros internacionais é a chamada regra 1-3-6-9. Ela sugere que o investidor tenha acumulado:

O valor de um salário anual aos 30 anos;

O valor equivalente a três salários anuais aos 40 anos;

O valor equivalente a seis salários anuais aos 50 anos;

O valor equivalente a nove salários anuais aos 60 anos;

Essa métrica é citada por instituições de planejamento financeiro e consultorias. O objetivo é criar um parâmetro de comparação para quem planeja a aposentadoria aos 60 ou 65 anos.

Aos 20 anos: quanto poupar quando se está começando?

Na faixa dos 20 anos, o foco costuma estar na formação profissional e na construção de renda. O ideal nesta fase é começar com uma meta de poupança entre 10% e 20% da renda, sempre que possível.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o hábito de investir regularmente desde cedo amplia o efeito dos juros compostos.

Mesmo valores menores, quando aplicados de forma consistente, podem crescer significativamente ao longo de décadas.

Aos 30 anos: o patrimônio ideal para quem quer se aposentar bem

Aos 30 anos, a expectativa é que o investidor já tenha construído uma reserva equivalente a pelo menos uma vez a renda anual, seguindo a lógica da regra 1-3-6-9.

É também nessa fase que podem aumentar as responsabilidades, como financiamento imobiliário e filhos, o que exige planejamento mais estruturado.

O ideal é revisar metas de aposentadoria e diversificar investimentos.

40 anos e ainda não poupei: quanto preciso guardar agora?

Quem chega aos 40 anos com pouca ou nenhuma reserva ainda pode recuperar o tempo perdido, mas o esforço tende a ser maior.

A recomendação costuma ser elevar a taxa de poupança para 15% a 25% da renda, dependendo da meta de aposentadoria.

Simulações financeiras mostram que quanto mais tarde o início, maior precisa ser o aporte mensal para atingir o mesmo objetivo final.

A diferença entre guardar 10%, 15% ou 20% da renda ao longo dos anos

A variação na taxa de poupança tem impacto direto no patrimônio acumulado.

Segundo cálculos amplamente utilizados em planejamento financeiro, aumentar a contribuição de 10% para 15% pode reduzir significativamente o tempo necessário para atingir a independência financeira.

A taxa de contribuição ao longo da vida ativa é um dos principais fatores para determinar o padrão de renda na aposentadoria.

Começar cedo faz a diferença: o poder dos juros compostos

Os juros compostos funcionam como multiplicador do patrimônio. Quando o rendimento obtido passa a gerar novos rendimentos, o crescimento se acelera ao longo do tempo.

Ao final do período de acumulação, começar mais cedo pode representar dezenas ou centenas de milhares de reais a mais.

Quanto ter guardado por faixa salarial: de R$ 3 mil a R$ 10 mil

Embora não exista valor fixo universal, é possível ilustrar metas proporcionais à renda anual:

Renda de R$ 3 mil por mês (R$ 36 mil por ano) → meta aos 30 anos: R$ 36 mil acumulados

(R$ 36 mil por ano) → meta aos 30 anos: R$ 36 mil acumulados Renda de R$ 5 mil por mês (R$ 60 mil por ano) → meta aos 30 anos: R$ 60 mil

(R$ 60 mil por ano) → meta aos 30 anos: R$ 60 mil Renda de R$ 10 mil por mês (R$ 120 mil por ano) → meta aos 30 anos: R$ 120 mil

Os valores aumentam conforme a idade e seguem a lógica de multiplicadores salariais.

Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo pode auxiliar no planejamento financeiro e na visualização das metas financeiras.