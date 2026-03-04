Quanto você deve guardar em cada fase da vida? Veja valor ideal aos 20, 30 e 40 anos

Percentual da renda poupado ao longo dos anos pode encurtar o caminho até a segurança financeira (sakchai vongsasiripat/Getty Images)
Publicado em 4 de março de 2026 às 08h00.
Dentro das finanças pessoais existem algumas "regras" que podem ajudar a criar reservas financeiras ao longo da vida. Estabelecer marcas de acordo com a idade pode ser uma forma de controlar os ganhos e cumprir metas de economia.
O planejamento financeiro ajuda a medir se a poupança está alinhada aos objetivos de aposentadoria e segurança financeira. Quanto antes a reserva começar, menor tende a ser o esforço mensal necessário.
Uma referência utilizada por planejadores financeiros internacionais é a chamada regra 1-3-6-9. Ela sugere que o investidor tenha acumulado:
Essa métrica é citada por instituições de planejamento financeiro e consultorias. O objetivo é criar um parâmetro de comparação para quem planeja a aposentadoria aos 60 ou 65 anos.
Na faixa dos 20 anos, o foco costuma estar na formação profissional e na construção de renda. O ideal nesta fase é começar com uma meta de poupança entre 10% e 20% da renda, sempre que possível.
Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o hábito de investir regularmente desde cedo amplia o efeito dos juros compostos.
Mesmo valores menores, quando aplicados de forma consistente, podem crescer significativamente ao longo de décadas.
Aos 30 anos, a expectativa é que o investidor já tenha construído uma reserva equivalente a pelo menos uma vez a renda anual, seguindo a lógica da regra 1-3-6-9.
É também nessa fase que podem aumentar as responsabilidades, como financiamento imobiliário e filhos, o que exige planejamento mais estruturado.
O ideal é revisar metas de aposentadoria e diversificar investimentos.
Quem chega aos 40 anos com pouca ou nenhuma reserva ainda pode recuperar o tempo perdido, mas o esforço tende a ser maior.
A recomendação costuma ser elevar a taxa de poupança para 15% a 25% da renda, dependendo da meta de aposentadoria.
Simulações financeiras mostram que quanto mais tarde o início, maior precisa ser o aporte mensal para atingir o mesmo objetivo final.
A variação na taxa de poupança tem impacto direto no patrimônio acumulado.
Segundo cálculos amplamente utilizados em planejamento financeiro, aumentar a contribuição de 10% para 15% pode reduzir significativamente o tempo necessário para atingir a independência financeira.
A taxa de contribuição ao longo da vida ativa é um dos principais fatores para determinar o padrão de renda na aposentadoria.
Os juros compostos funcionam como multiplicador do patrimônio. Quando o rendimento obtido passa a gerar novos rendimentos, o crescimento se acelera ao longo do tempo.
Ao final do período de acumulação, começar mais cedo pode representar dezenas ou centenas de milhares de reais a mais.
Embora não exista valor fixo universal, é possível ilustrar metas proporcionais à renda anual:
Os valores aumentam conforme a idade e seguem a lógica de multiplicadores salariais.
Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo pode auxiliar no planejamento financeiro e na visualização das metas financeiras.