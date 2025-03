Votação do Orçamento de 2025 é adiada para abril por viagem de lideranças do Congresso

A votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, inicialmente prevista para ocorrer em março, foi adiada para abril. A decisão foi motivada pela ausência dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita oficial ao Japão entre os dias 24 e 27 de março. O retorno de Motta ao Brasil está previsto para 30 de março.

Com a alteração, a nova previsão para a votação do Orçamento é:

Comissão Mista de Orçamento (CMO): entre os dias 31 de março e 4 de abril;

Plenário do Congresso: logo após a aprovação na CMO.

Inicialmente, a votação estava marcada para 18 de março na CMO e 19 de março no plenário do Congresso. O adiamento também se deve à pendência do relatório do senador Angelo Coronel (PSD-BA), responsável por consolidar as diretrizes do orçamento para o próximo ano.

O PLOA de 2025 é um dos principais instrumentos de planejamento financeiro do governo federal e define as receitas e despesas da União para o próximo ano. O adiamento da votação pode impactar a tramitação de outras pautas orçamentárias no Congresso, especialmente aquelas que dependem da definição dos recursos previstos no documento.