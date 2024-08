Vendavais podem atingir grande parte do Nordeste e Sul; veja previsão

Os vendavais que atingiram grande parte do Nordeste nos últimos dias, também estarão presentes no Sul do país, neste fim de semana, com ventos de até 60 km/h. Já a região central do Brasil seguirá sofrendo com o baixo índice de umidade relativa do ar.

Ao todo, 18 estados (alguns parcialmente) e o Distrito Federal receberam o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessas regiões, a umidade relativa do ar não passa dos 30%.

O tempo seco atinge os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Tocantins, além de partes de Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Além destes avisos, o Inmet também segue com um alerta para a possibilidade da ocorrência de vendavais nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, oeste e sul do Piauí, norte e leste do Pernambuco e centro-norte da Bahia. Nessas regiões, os ventos podem chegar a 60km/h.

A forte ventania também pode atingir, neste fim de semana, grande parte do Rio Grande do Sul, e o extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. O vento também deve variar entre 40 e 60 km/h.

Com o tempo seco em boa parte do país, entre as capitais, Porto Velho e Cuiabá podem registrar máximas entre 37°C e 38°C, seguidas de Campo Grande e Teresina, com 36°. Já Rio Branco, Manaus, Belém, e Palmas devem registrar 35°C.

Na região Sul do Brasil, Curitiba (que terá máxima de 25°C) e Florianópolis (com máxima de 24°C) devem ter um fim de semana nublado, e os termômetros podem registrar 12°C e 17°C, respectivamente. O Rio do Sul terá dias mais quentes, com máxima de 31°C, e mínima de 19°C.

Baixas temperaturas na última semana

Na noite da úlima quarta-feira, 31, a cidade de Bom Jardim da Serra, na região de sul de Santa Catarina, teve sensação térmica de -15,9°C, segundo a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil do Estado afirma que Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura do estado na manhã desta quarta, com 3,7°C.

As baixas temperaturas foram consequência de uma massa de ar frio que passou pelo sul e sudeste do Brasil nesta terça-feira, trazendo a possibilidade de geada e temperaturas negativas. Para esta sexta-feira, o órgão prevê dias de sol no estado, mas as temperaturas devem variar entre mínima de 9°C e máxima de 32°C.