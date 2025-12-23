Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo em todo o Brasil

O Natal de 2025 será marcado por um cenário climático dividido entre ondas de calor no centro-sul e chuvas intensas em partes do Norte e Sul do Brasil, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O boletim da semana aponta para o avanço de sistemas de instabilidade em regiões específicas, enquanto outras seguem sob influência de ar seco e temperaturas acima da média histórica.

No Sul, os volumes acumulados de chuva podem ultrapassar os 200 mm em sete dias no Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento.

Já no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o padrão será de pancadas localizadas e calor constante, com destaque para máximas que podem chegar aos 38 °C no interior nordestino.

A tendência é de permanência de temperaturas mínimas elevadas em quase todo o território nacional, com registros acima dos 24 °C em estados como Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará.

Chuvas intensas no Sul e Norte

Na região Sul, o Inmet alerta para a atuação de sistemas que favorecem a formação de tempestades, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

O acumulado previsto pode superar os 150 mm em Santa Catarina e chegar aos 200 mm no território gaúcho. No Paraná, o cenário é oposto: há baixa probabilidade de chuva significativa.

No Norte, a previsão também é de chuvas volumosas no Amazonas e no norte do Amapá, com até 100 mm acumulados em uma semana. Por outro lado, o sul do Amapá, o norte do Pará e Roraima devem registrar apenas pancadas isoladas, sem impacto significativo nos acumulados.

Pancadas isoladas no Centro-Oeste e Nordeste

No Centro-Oeste, os temporais devem se concentrar no norte do Mato Grosso, próximo às divisas com a Amazônia e o Pará, além do oeste de Goiás.

Os acumulados podem ultrapassar os 100 mm nos próximos sete dias. As chuvas devem ocorrer principalmente no início da semana, quando o calor e a umidade criam condições favoráveis à instabilidade.

No Nordeste, as instabilidades se concentram no Maranhão, Piauí e centro-sul da Bahia. No restante da região, o tempo permanece firme, com registro de chuvas rápidas e isoladas em pontos localizados.

Calor persistente marca o Natal em quase todo o país

A massa de ar quente instalada sobre o centro-sul do Brasil deve manter as temperaturas elevadas durante toda a semana de Natal.

O fenômeno configura uma nova onda de calor, com máximas entre 32 °C e 36 °C em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso.

No Sudeste, as máximas podem ficar até 5 °C acima da média. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter dias com termômetros entre 30 °C e 34 °C.

No Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, os valores devem oscilar entre 28 °C e 32 °C.

No Sul, a previsão também aponta para calor intenso em Santa Catarina e no Paraná, com máximas semelhantes às do Sudeste.

No Centro-Oeste, o calor será mais intenso no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. No norte mato-grossense, a nebulosidade causada pelas chuvas deve conter a elevação térmica, com máximas abaixo de 28 °C.

O Distrito Federal e o centro-norte de Goiás devem registrar aumento das temperaturas ao longo da semana, com máximas superiores a 30 °C nos dias 25 e 26.

No Norte, o calor predomina no Acre, Amazonas, Roraima e norte do Pará, com máximas entre 30 °C e 34 °C. Já áreas com maior volume de chuva, como o leste do Amazonas, Rondônia e centro-sul do Pará, devem registrar temperaturas mais amenas.

No Nordeste, o destaque está nas temperaturas extremas esperadas para o norte do Piauí, Ceará, e oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com máximas de até 38 °C. Nas demais áreas, os termômetros devem oscilar entre 28 °C e 34 °C.

Sul

RS: acumulado pode ultrapassar 200 mm até o dia 26

SC: chuvas de até 150 mm na semana

PR: cenário mais seco, com pancadas isoladas

Centro-Oeste

Norte de MT e oeste de GO: volumes podem superar 100 mm

Chuvas mais intensas entre os dias 23 e 25

Tempo seco em parte de MS

Norte

AM e norte do AP: acumulado entre 80 mm e 100 mm

Sul do AP, norte do PA e Roraima: pancadas localizadas, sem impacto nos acumulados

Leste do AM e RO: tempo chuvoso, temperaturas mais amenas

Nordeste

MA, PI e centro-sul da BA: pancadas isoladas

Chuvas fracas e mal distribuídas no restante da região

Sudeste

Predomínio de tempo seco

Pancadas isoladas podem ocorrer, sem acumulados relevantes

Onda de calor no centro-sul e máximas acima da média

Sudeste

SP e RJ: máximas entre 30 °C e 34 °C, até 5 °C acima da média

ES e nordeste de MG: entre 28 °C e 32 °C

Sul

SC e PR: máximas entre 30 °C e 34 °C, com até 5 °C acima da média

Centro-Oeste

MS e sul de MT: máximas de 32 °C a 36 °C

Norte de MT: abaixo de 28 °C por causa das chuvas

DF e norte de GO: máximas acima dos 30 °C entre 25 e 26

Norte

AC, AM, RR e norte do PA: entre 30 °C e 34 °C

Leste do AM, RO e centro-sul do PA: até 28 °C

Nordeste