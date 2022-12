Vai chover na virada em SP? Veja a previsão do tempo para o Ano Novo

Se depender da previsão do tempo, a virada do ano na cidade de São Paulo deve ser sem chuvas e com céu aberto para ver a tradicional queima de fogos. Para o último dia do ano, 31 de dezembro, a previsão é de que o clima esteja semelhante ao que vimos nas últimas semanas: manhãs mais frescas e o restante do dia quente, com pancadas de chuvas isoladas.

De acordo com o Climatempo, a mínima prevista para a capital paulista é de 17ºC e a máxima de 26ºC. É esperado um volume baixo de chuva, de 8 milímetros, com precipitações isoladas e passageiras durante o dia. Especificamente para a meia-noite, a previsão é de tempo firme, com poucas nuvens e temperatura em torno de 19ºC.

Pela manhã, durante a Corrida de São Silvestre, a temperatura deve estar na casa dos 17ºC no início da prova. Há a possibilidade de chuva, com momentos de sol e outros nublado, principalmente perto do fim da corrida.

No primeiro dia do ano, a cidade de São Paulo deve registrar um dia quente, com temperatura variando entre 18ºC e 29ºC. Há previsão de pancadas de chuva no início da tarde, acompanhadas de sol. Essa combinação é a receita ideal para a formação de arco-íris.

Shows na Paulista

A Avenida Paulista, em São Paulo, vai ganhar um palco com 16 m de largura, 20 m de profundidade e 8 m de altura para a virada de 2022 para 2023. A estrutura receberá a festa que tem como tema O Momento do Reencontro, trazendo shows de Fafá de Belém com Aíla e Roberta Carvalho, Padre Fábio de Melo com Ziza Fernandes, o rapper Xamã, Tierry, Leonardo e a Escola de Samba Mancha Verde. As apresentações são gratuitas.

Este é o primeiro ano em que a festa ocorre presencialmente, depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19. A expectativa é que 2 milhões de pessoas se reúnam na Avenida Paulista para celebrar a chegada do ano novo. O evento deve movimentar mais de R$ 450 milhões na cidade.

A estrutura será instalada no final da Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, e começará a ser desmontada logo após os shows, ainda no dia 1º. Até o dia 3, todo o aparato terá sido retirado da via, garantindo o deslocamento seguro da população paulistana.

Programação das atrações

Das 17h às 18h, Fafá de Belém + Aíla + Roberta Carvalho

Das 18h30 às 19:30, Padre Fábio de Mello + Ziza Fernandes

Das 20h às 21h, Xamã

Das 21h30 às 22h30,Tierry

Das 23h à 0h10, Leonardo

De 0h45 às 2h, Mancha Verde

(Com Agência Brasil)

