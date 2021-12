Vacinar crianças é fundamental para imunidade coletiva, alerta Fiocruz

Sem a vacinação em massa das crianças brasileiras contra a covid-19, dificilmente conseguiremos atingir os patamares mínimos de imunização necessários para proteção coletiva da população no Brasil. A conclusão é de um estudo inédito da Fiocruz, submetido à Revista Brasileira de Epidemiologia, e apresentado em formato preprint nesta terça-feira, 21. A divulgação ocorre em meio à polêmica capitaneada pelo governo sobre a vacinação dos menores de 5 a 11 anos.

O trabalho analisa a evolução da cobertura vacinal no País e revela que o ritmo do avanço da imunização vem caindo sistematicamente desde setembro e já chegou, praticamente, à estagnação. Caso essa tendência se confirme, teríamos, ao final do processo, cerca de 75% da população vacinada, o que é muito pouco para a proteção coletiva. O ideal seria termos, no mínimo, 85%. Para os pesquisadores, sem as crianças, será praticamente impossível alcançar esse porcentual.

Segundo o estudo, a principal forma de superar a curva de estagnação num patamar baixo é ampliar as faixas etárias elegíveis à vacinação, com a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Embora o uso da vacina da Pfizer já esteja aprovado pela Anvisa para essa faixa etária, o governo vem criando obstáculos para disponibilizar o imunizante.

Além disso, frisam os especialistas, embora o porcentual de menores que apresentam casos graves de covid-19 seja pequeno em relação ao de idosos, a doença já matou mais crianças do que as vinte enfermidades abarcadas pelo calendário nacional de imunizações.

Covid-19 já matou mais crianças do que todas as doenças evitáveis por vacina de 2006 a 2020

Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, 1.148 crianças de 0 a 9 anos morreram de covid-19 no País desde o início da pandemia. O número corresponde a 0,18% do total dos óbitos. Entretanto, supera o total de mortes infantis por doenças preveníveis com vacinação ocorridas entre 2006 e 2020 no Brasil (955).

"É muito menos criança do que idoso atingido, mas não é um risco que pode ser ignorado", afirma o pesquisador Raphael Guimarães, pesquisador do Observatório Covid-19 da Fiocruz e um dos autores do estudo. "Além do mais, a escassez de leitos de UTI neonatal e pediátrica é um problema crônico do Brasil, bem conhecido, bem documentado."

Outra estratégia para ampliar o porcentual de pessoas protegidas é buscar ativamente por aquelas que ainda não apareceram para se vacinar. O estudo revela que aproximadamente 10% da população adulta elegível para a vacinação ainda não compareceu para receber a primeira dose. Para pesquisadores, as pessoas que realmente são contrárias à vacinação respondem por uma parte ínfima disso. A maioria, acreditam, está tendo dificuldade de acesso à imunização.

Estudo revela desigualdade na vacinação: Norte e Nordeste têm as piores coberturas

A análise teve como base a cobertura vacinal por unidade da federação na semana epidemiológica 47, a última semana de novembro. O trabalho revela quatro fases bem distintas na evolução da aplicação da primeira dose da vacina contra a covid no País. Uma fase inicial lenta por causa da escassez de imunizantes foi seguida de duas fases de aceleração contínua. Agora, ocorre a desaceleração.

"A grande maioria dos estados segue essa tendência, variando apenas a velocidade de aumento da cobertura, que foi sistematicamente maior nos estados das regiões Sul e Sudeste", afirma Guimarães.

Há ainda uma desigualdade grande na cobertura. As regiões Norte e Nordeste apresentam as piores, tanto de primeira quanto de segunda dose. Assim, fica claro que os valores nacionais médios são inflacionados pelos números do Sul e do Sudeste. De forma geral, a cobertura é menor em áreas mais carentes e entre minorias étnicas.

"É razoável supor que a estagnação está mais relacionada à dificuldade de acesso do que à recusa a receber o imunizante", diz Guimarães. "Portanto, é fundamental fortalecer estratégias comprometidas com a redução da iniquidade de vacinação, além de vacinar as crianças de 5 a 11 anos, ampliando a cobertura vacinal total do País."