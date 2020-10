Tudo que você precisa saber sobre as mudanças nas eleições municipais 2020

PODCAST EXAME AGORA #005

Dia de eleição. Você pega um pedaço de uma agenda em casa, escreve o nome do seu candidato e coloca na sua caixa de correio. Você já imaginou votar desse jeito? Parece até coisa de outro século, quando ainda não existiam as tecnologias e sistemas digitais. Mas na verdade, isso aconteceu há alguns meses, nos Estados Unidos.

E não foi só lá que o processo eleitoral sofreu mudanças. Por causa da pandemia que o mundo está vivendo, as regras sobre as eleições brasileiras foram reformuladas. Mas as mudanças não aconteceram apenas por causa da covid-19, uma reforma eleitoral e aprovação de novas leis, alteraram as normas para as eleições.

No episódio #005 do podcast EXAME Agora nós conversamos com cientistas políticos e candidatos para saber quais são as consequências das mudanças no processo eleitoral. Também apresentamos tudo que você precisa saber sobre seus direitos e deveres para votar este ano.

OUÇA O PODCAST