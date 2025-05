Pesquisa revela as empresas que mais investem em inclusão de pessoas com deficiência

Um estudo realizado pelo portal Integridade ESG, em parceria com o Insight Lab, mapeou as melhores práticas corporativas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) no país.

A pesquisa divulgada com exclusividade para a EXAME, analisou milhares de informações públicas divulgadas entre 2019 e 2024 e apontou as 50 empresas brasileiras que mais se destacam em ações, programas e produtos voltados para esse público.

O trabalho surge em um contexto importante: o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE (2023), o que corresponde a 8,9% da população.

Apesar da existência da Lei de Cotas (8.213/1991) há mais de três décadas, o mercado de trabalho para PcDs ainda é um dos principais desafios para garantir visibilidade e inclusão social.

Inclusão de pessoas com deficiência

O estudo mostra que as companhias que ultrapassam as cotas legais e desenvolvem programas especializados têm melhor reputação e associam suas marcas a inovação e diversidade.

A metodologia do estudo utilizou ferramentas de inteligência artificial para analisar e cruzar milhares de dados públicos de mídias, redes sociais e relatórios corporativos. Foram aplicados algoritmos para identificar, ponderar e normalizar as informações, resultando em um índice que mede o destaque das empresas em ações para PcDs.

Diversidade e inclusão nas empresas

O ranking é liderado pelo Mercado Livre, que investe em eventos de empregabilidade e parcerias com o setor público para ampliar o acesso das PcDs ao mercado de trabalho.

Em segundo lugar está o Banco do Brasil, com serviços adaptados para clientes com deficiência, como o cartão BB Voz e uma linha de crédito para tecnologia assistiva. A Petrobras aparece em terceiro, com política de diversidade e reserva de 20% das vagas em concurso público para PcDs.

Outras empresas que se destacam são o Sicoob, com projetos sociais e eventos esportivos inclusivos, e a ArcelorMittal, que promove programas de diversidade e grupos de afinidade para PcDs. A lista inclui ainda TIM, Bradesco, Nubank, B3, SAP, Shell e outras companhias que ampliam suas ações nessa área.

O estudo reforça que iniciativas que vão do recrutamento à oferta de produtos e serviços adaptados valorizam as marcas e fortalecem a agenda de diversidade nas empresas brasileiras.

Ranking das 50 empresas líderes em inclusão de PcDs

Mercado Livre – índice 28,392 Banco do Brasil – índice 22,499 Petrobras – índice 14,519 Sicoob – índice 13,081 ArcelorMittal – índice 11,539 TIM – índice 10,758 Bradesco – índice 10,349 Pepsico – índice 9,964 Nubank – índice 8,458 B3 – índice 7,516 SAP – índice 7,054 Shell – índice 7,053 Volkswagen – índice 6,882 Santander – índice 6,591 Suzano – índice 6,029 Embrapa – índice 5,683 Unilever – índice 5,272 Nestlé – índice 4,749 Dasa – índice 4,683 IBM – índice 4,645 Embraer – índice 4,437 C6 – índice 3,959 Gerdau – índice 3,895 Itaipu – índice 3,797 BRF – índice 3,713 Sicredi – índice 3,538 Stellantis – índice 3,509 Honda – índice 3,469 L’Oréal – índice 3,301 Klabin – índice 3,159 Pfizer – índice 3,114 Hospital Sírio-Libanês – índice 3,110 Cemig – índice 2,983 Boticário – índice 2,982 CBA – índice 2,764 WEG – índice 2,613 Neoenergia – índice 2,567 Cielo – índice 2,557 Itaú Unibanco – índice 2,305 CSN – índice 2,304 Raízen – índice 2,136 BYD – índice 1,977 Raia Drogasil – índice 1,821 Sanepar – índice 1,753 Minerva Foods – índice 1,588 Localiza – índice 1,545 CPFL Energia – índice 1,544 EDP – índice 1,426 Energisa – índice 1,331 Renault – índice 1,317