Transição: André Lara Resende e Pérsio Arida entram para equipe de Lula

O PT convidou os economistas André Lara Resende, Persio Arida e Guilherme Mello para integrarem a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no grupo que discutirá economia. Lara Resende aceitou o convite, de acordo com membros da equipe petista, assim como Guilherme Mello, um quadro técnico do partido.

Arida ainda não respondeu ao convite, mas a expectativa é de que ele também aceite. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), atua diretamente na escolha de Arida para integrar a equipe de transição. Alckmin é coordenador da equipe de transição e próximo a Arida.

Lula tem direito de indicar 50 pessoas para integrar a equipe. Mas a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse que haverá voluntários como parte do time.

Como O GLOBO mostrou nesta semana, coordenadores da campanha e aliados de Lula esperavam uma participação ativa de economistas liberais na transição de governo e mesmo na Esplanada dos Ministérios. Nas articulações da reta final do segundo turno, Lula enfatizou que seu governo não será gerido apenas pelo PT.

Ainda sem apontar os nomes que comandarão pastas importantes, como a Fazenda ou Planejamento, o presidente eleito já deixou claro que precisará de nomes fora de seu partido para tratar do desenvolvimento econômico.

A maior cobrança feita pelo mercado a Lula neste momento é a definição do nome do ministro da Fazenda. Essa cobrança se intensificou com o anúncio da chamada PEC da Transição, que vai permitir gastos extras que poderão chegar a R$ 200 bilhões. O mercado já havia precificado esse gasto, mas espera a definição da equipe econômica para ter uma noção maior sobre a condução da política econômica por Lula.

André Lara Resende é um dos formuladores do Plano Real e declarou voto em Lula no primeiro turno das eleições presidenciais. O economista foi presidente do BNDES durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e, durante as eleições de 2018, assessorou a campanha da então candidata do Rede à Presidência Marina Silva.

Um dos pais do Plano Real e ex-presidente do BNDES e do Banco Central, Persio Arida também declarou voto em Lula.

Guilherme Mello, por sua vez, é professor da Unicamp, integra a Fundação Perseu Abramo e foi um dos principais porta-vozes da campanha para a área econômica.

