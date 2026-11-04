Tornado atinge Chapecó e danifica aeroporto, que suspende operações por tempo indeterminado

Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16h59.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 17h00.
Uma tempestade com tornado atingiu Chapecó em Santa Catarina, causando danos graves ao Aeroporto Serafin Enoss Bertaso. Ventos fortes arrancaram estruturas do terminal, suspendendo voos por tempo indeterminado. Não há relatos de feridos até o momento.
A passagem de um tornado por Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 4, provocou danos em diferentes pontos da cidade e atingiu o Aeroporto Serafin Enoss Bertaso.
A força dos ventos arrancou parte das estruturas do terminal, que suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado.
Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, as rajadas chegaram a 126 km/h, velocidade classificada como severa.
No aeroporto, estruturas metálicas foram arrancadas e ficaram retorcidas. A Voe Xap, concessionária responsável pela administração do terminal, informou que equipes técnicas realizam uma vistoria completa para avaliar os danos. Ainda não há previsão de retomada das operações.
A concessionária orienta ainda os passageiros a não se deslocarem até o aeroporto e a entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para obter informações sobre os voos.
Até o momento, não há informações sobre feridos. Além de Chapecó, outras 18 cidades catarinenses registraram danos provocados pelas chuvas até a manhã desta quarta-feira.
🚨🌧️ TEMPORAL CAUSA ESTRAGOS EM CHAPECÓ!
Fortes chuvas acompanhadas de um intenso vendaval atingiram Chapecó nesta quarta-feira e provocaram prejuízos no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso.
As condições climáticas causaram danos na estrutura.
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— Andrei Sartori 🎙️ (@narradorsartori) November 4, 2026