Tornado atinge Chapecó e danifica aeroporto, que suspende operações por tempo indeterminado

A passagem de um tornado por Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 4, provocou danos em diferentes pontos da cidade e atingiu o Aeroporto Serafin Enoss Bertaso.

A força dos ventos arrancou parte das estruturas do terminal, que suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, as rajadas chegaram a 126 km/h, velocidade classificada como severa.

No aeroporto, estruturas metálicas foram arrancadas e ficaram retorcidas. A Voe Xap, concessionária responsável pela administração do terminal, informou que equipes técnicas realizam uma vistoria completa para avaliar os danos. Ainda não há previsão de retomada das operações.

A concessionária orienta ainda os passageiros a não se deslocarem até o aeroporto e a entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para obter informações sobre os voos.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Além de Chapecó, outras 18 cidades catarinenses registraram danos provocados pelas chuvas até a manhã desta quarta-feira.