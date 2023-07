Qual é a diferença entre ciclone, furacão e tornado?

Nos últimos meses, o Brasil tem observado um aumento no número de ciclones em 2023, foram quatro no último um mês e meio. Cientistas e meteorologistas apontam que os fenômenos, apesar de comuns na Região Sul do Brasil, estão mais frequentes e intensos por conta das mudanças climáticas e do aquecimento global.

Com as mudanças bruscas no clima, o interesse das pessoas sobre o que são os ciclones, furacões e tornados aumentou. Embora tenham muitas características semelhantes, esses fenômenos são diferentes entre si, o que acaba definindo o que é o quê. Para compreender quais são as diferenças entre ciclone, furacão e tornado, a EXAME consultou Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Confira.

O que é ciclone?

Os ciclones são tempestades tropicais formadas em centros de baixa pressão, ou seja, em áreas associadas à formação de nuvens, à umidade e a tempestades. Normalmente eles ocorrem em oceanos tropicais onde as águas possuem temperaturas acima dos 26 °C, porque isso favorece o aquecimento do ar na região próxima da superfície do mar.

Quais são as causas do ciclone?

Os ciclones são formados em oceanos tropicais onde as águas possuem temperaturas acima dos 26 °C. O fenômeno gera fortes ventos com uma movimentação rápida. O ar é levado ao ao centro do ciclone e torna-se quente e úmido. A partir daí, ele sobe até o topo do fenômeno, sendo então esfriado, o que faz com que ele desça. Essa dinâmica é mantida durante toda a duração do ciclone.

Quais são os tipos de ciclone?

Ciclone tropical: sistema de baixa pressão de núcleo quente, que se desenvolve sobre águas tropicais e, às vezes, subtropicais. Possui circulação organizada ao redor de seu centro. Dependendo da intensidade dos ventos em superfície, o sistema pode ser classificado como distúrbio tropical, depressão tropical, tempestade tropical ou furacão.

Ciclone extratropical : qualquer ciclone de origem não tropical. Geralmente, associado às frentes frias e encontrado nas médias e altas latitudes.

Ciclone subtropical: possuem características do tropical e do extratropical. Se forma quando um ciclone extratropical se desenvolve sobre o oceano, e encontra temperaturas na superfície do mar mais aquecidas.

O que é tornado?

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os tornados são redemoinhos de ventos girando com muita velocidade e que se forma em condições especiais num ambiente de tempestade muito forte. Este redemoinho descende de uma nuvem de tempestade (cumulunimbus) muitas vezes, atinge o chão, causando destruição por onde passa.

O tamanho de um tornado é de centenas de metros e ele, normalmente, tem uma vida média de poucos minutos e percorre uma extensão de 500 a 1,5 mil metros, ainda que na sua trajetória os ventos passem de 200 km/h. A maioria dos tornados giram em sentido ciclônico quando observados de cima, mas alguns foram vistos girando em sentido anticíclico, ou seja, em sentido horário, quando observados de cima.

Este fenômeno é visível por causa da poeira e sujeira levantadas do solo e pelo vapor d'água condensada. Muitos tornados possuem um barulho distinto que pode ser ouvido por muitas quilômetros até quando eles não são bem visíveis. Este som parece ser mais alto quando o tornado toca o solo. Contudo, nem todos os tornados produzem este barulho. A maioria dos tornados tem o diâmetro de 100 a 600 metros. Alguns são de poucos metros de largura e outros excedem 1600 metros.

Onde acontecem os tornados?

Os tornados ocorrem em muitas partes do mundo, mas os mais frequentes e violentos acontecem nos Estados Unidos, numa média de mais de 800 por ano. As Planícies Centrais dos EUA estão mais sujeitas aos tornados porque a atmosfera favorece o desenvolvimento de trovoadas severas que produzem tornados. Especialmente, na primavera, o ar úmido e quente na superfície é abaixo do ar mais frio e seco produzindo uma atmosfera instável. Embora tornados ocorram a qualquer hora, eles são mais frequentes entre 16h e 18h quando o ar na superfície é mais instável. Também são comuns na Inglaterra, Canadá, China, França, Alemanha, Holanda, Hungria, Índia, Itália, Japão, Rússia, e até em Bermuda e nas Ilhas Fiji. Porém não estão restritos somente nestes países.

O que é furacão?

De acordo com a CPTec. os furações são um ciclone tropical que se torna intenso com ventos girando no sentido horário no Hemisfério Sul e em sentido anti-horário no Hemisfério Norte ao redor de um centro de baixa pressão. Normalmente, bem no centro do furacão há uma região sem nuvens e com ventos calmos, chamada de olho do furacão. Nesta região, há movimentos de ar descendentes, ao lado de uma grande área circular de centenas de quilômetros com vigorosos movimentos ascendentes do ar, o que provoca a formação de nuvens e muita chuva.

Normalmente, os ciclones tropicais se formam quando um centro de baixa pressão viaja sobre os oceanos tropicais e encontra águas com temperaturas acima de 26 °C. Nesse ponto, aumenta a evaporação da superfície do oceano e o ar úmido ascendendo próximo ao centro esfria e formam-se nuvens com mais de 8 a 10 km de altura. Quando o vapor d'água se condensa nas gotículas de chuva, libera o calor latente de condensação devido à mudança de fase da água. Este calor liberado aquece o ar, que sobe e faz com que a pressão atmosférica baixe mais no centro do sistema. Quanto mais baixa a pressão em seu centro, mais fortes serão os ventos ao seu redor. Para um ciclone tropical ser considerado um furação ele precisa estar acima de 119 km/h.

Onde acontecem os furações?

Furacões acontecem, principalmente, nos oceanos tropicais em áreas onde a temperatura do mar encontra-se acima de 26 °C. Até o Furacão Catarina, a grande exceção era o Atlântico Sul. Ocorrem com maior frequência no Atlântico Tropical Norte, Pacífico Tropical Oriental, Pacífico Tropical Norte Oriental e Pacífico Tropical Sul Oriental, além do Oceano Índico.

Qual é a diferença entre ciclone, furacão e tornado?

Furações e tufões são subtipos de ciclones tropicais. As denominações são diferentes de acordo com a região que eles são formados. Se o fenômeno acontece na região leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico, trata-se de um furacão, mas se ocorre na região oeste do Pacífico, trata-se de um tufão. Ambos são ventos muito fortes, com velocidades que podem ultrapassar 120 km/h e com um diâmetro que pode variar entre 200 km e 400 km.

Já os tornados são mais intensos e destrutivos que os ciclones, porém têm tamanho e duração menores. Outra diferença é que o tornado forma-se geralmente em terra e o ciclone nos oceanos. Quando os tornados se formam na água, eles passam a ser chamados de tromba d’água.