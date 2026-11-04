Nota de corte do Enem 2026: quanto preciso para passar no Sisu e Prouni?

Enem 2026: nota de corte depende da concorrência e do curso escolhido (Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h14.
As notas de corte do Enem 2026 variam conforme o curso, instituição e modalidade de concorrência. Os candidatos podem usar a pontuação para disputar vagas no Sisu (universidades públicas) ou bolsas no Prouni (faculdades privadas). As regras e pontuações mínimas ainda não foram divulgadas para 2027, mas é possível consultar referências de edições anteriores como planejamento.
A nota de corte do Enempara ingressar em uma universidade varia conforme o curso, a instituição e a modalidade de concorrência. Para quem fará o exame em 2026, o desempenho poderá ser usado para disputar vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e bolsas em faculdades particulares pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).
Asnotas de corte do Sisue do Prounipara os processos seletivos de 2027, no entanto, ainda não estão disponíveis. Como referência, é possível consultar os resultados de seleções anteriores e conhecer as pontuações mínimas exigidas para participar de cada programa.
Não existe uma nota de corte única para entrar em uma universidade pelo Sisu. A pontuação necessária varia conforme o curso, a instituição, o turno e a modalidade de concorrência.
A nota de corte corresponde à pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis em determinada opção de curso e modalidade. Durante as inscrições, essa referência pode mudar à medida que os candidatos alteram suas escolhas.
Por isso, uma nota suficiente para determinado curso em uma universidade pode não garantir a classificação em outra instituição, mesmo quando a graduação tem o mesmo nome.
No processo seletivo de 2026, por exemplo, estimativas reunidas com base em referências de edições anteriores indicavam as seguintes faixas para alguns cursos:
Esses números são referências de planejamento divulgadas por portais e cursinhos pré-vestibulares, não notas oficiais de corte válidas para todas as universidades. A pontuação efetiva depende da instituição, da modalidade de concorrência e da edição do processo seletivo.
Em regra, podem participar do Sisu os candidatos que fizeram o Enem como participantes regulares e não zeraram a redação. Algumas instituições também estabelecem notas ou médias mínimas para determinados cursos.
O sistema informa quando a pontuação do candidato não atende aos requisitos de uma opção de curso.
É importante diferenciar esse requisito da nota de corte. Atender às condições para participar do processo seletivo não significa que o candidato conseguirá uma vaga. A classificação depende da pontuação dos concorrentes e da quantidade de vagas disponíveis.
As regras específicas para o Sisu 2027 deverão ser conferidas no edital da edição, que ainda não foi divulgado.
No Prouni, a pontuação necessária também varia conforme o curso, a instituição e a modalidade de concorrência. O programa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, que cobrem 50%, em instituições privadas de ensino superior.
Para participar, a regra vigente exige média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e nota acima de zero na redação. Também é necessário cumprir os critérios de escolaridade, renda e demais condições previstas no edital.
A pontuação mínima permite concorrer, mas não garante a concessão da bolsa. Em cursos muito disputados, a nota dos candidatos selecionados pode ser bem superior ao mínimo exigido.
A nota mínima é a pontuação exigida para que o candidato possa participar de determinado processo seletivo, desde que também cumpra os outros requisitos.
Já a nota de corte é uma referência relacionada à classificação dos concorrentes para uma vaga ou bolsa específica.
No Prouni, por exemplo, alcançar a média mínima de 450 pontos e não zerar a redação não significa que o candidato será contemplado com uma bolsa. A seleção também considera a classificação por curso, instituição e modalidade de concorrência.
No Sisu, a lógica é semelhante: cumprir os requisitos de participação não garante aprovação. O candidato precisa ficar dentro da classificação necessária para ocupar uma das vagas disponíveis.
No Sisu, o candidato pode acompanhar a classificação parcial e as notas de corte das opções escolhidas durante o período de inscrição. O sistema atualiza essas informações conforme a concorrência e as escolhas dos participantes.
Para isso, é necessário acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e consultar as opções de curso selecionadas.
No Prouni, a classificação também depende do curso, da instituição, do turno e da modalidade de concorrência. O candidato deve acompanhar as informações oficiais do processo seletivo e conferir os critérios e prazos estabelecidos no edital.
Em ambos os programas, a nota de corte funciona como uma referência temporária. A classificação pode mudar até o encerramento das inscrições, e a aprovação definitiva depende do resultado oficial.
As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos, 8 e 15, de novembro. Segundo o cronograma divulgado pelo Inep, o resultado individual está previsto para meados de janeiro de 2027.
Com a divulgação das notas, os candidatos poderão avaliar suas possibilidades de ingresso no ensino superior e acompanhar os editais do Sisu e do Prouni para 2027.
As datas de inscrição, os critérios de seleção e as regras específicas das próximas edições deverão ser confirmados nos comunicados oficiais do Ministério da Educação.
Glossário
O que é Enem?
Exame Nacional do Ensino Médio, prova padronizada para ingresso no ensino superior e programas governamentais.
O que significa notas de corte?
Pontuação mínima exigida para classificar candidatos em vagas ou bolsas específicas nos processos seletivos.
O que é Sisu?
Sistema de Seleção Unificada, processo seletivo para vagas em universidades públicas brasileiras.
O que é Prouni?
Programa Universidade para Todos, programa de bolsas de estudo para estudantes em faculdades particulares.