Nota de corte do Enem 2026: quanto preciso para passar no Sisu e Prouni?

A nota de corte do Enempara ingressar em uma universidade varia conforme o curso, a instituição e a modalidade de concorrência. Para quem fará o exame em 2026, o desempenho poderá ser usado para disputar vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e bolsas em faculdades particulares pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).

Asnotas de corte do Sisue do Prounipara os processos seletivos de 2027, no entanto, ainda não estão disponíveis. Como referência, é possível consultar os resultados de seleções anteriores e conhecer as pontuações mínimas exigidas para participar de cada programa.

Qual é a nota de corte do Enem 2026 para o Sisu?

Não existe uma nota de corte única para entrar em uma universidade pelo Sisu. A pontuação necessária varia conforme o curso, a instituição, o turno e a modalidade de concorrência.

A nota de corte corresponde à pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis em determinada opção de curso e modalidade. Durante as inscrições, essa referência pode mudar à medida que os candidatos alteram suas escolhas.

Por isso, uma nota suficiente para determinado curso em uma universidade pode não garantir a classificação em outra instituição, mesmo quando a graduação tem o mesmo nome.

No processo seletivo de 2026, por exemplo, estimativas reunidas com base em referências de edições anteriores indicavam as seguintes faixas para alguns cursos:

Medicina: entre 780 e 860 pontos;

Direito: entre 730 e 750 pontos;

Psicologia: cerca de 720 pontos;

Engenharia Civil: entre 710 e 750 pontos;

Administração: cerca de 650 pontos;

Pedagogia e outras licenciaturas: entre 600 e 650 pontos.

Esses números são referências de planejamento divulgadas por portais e cursinhos pré-vestibulares, não notas oficiais de corte válidas para todas as universidades. A pontuação efetiva depende da instituição, da modalidade de concorrência e da edição do processo seletivo.

Qual é a nota mínima para participar do Sisu?

Em regra, podem participar do Sisu os candidatos que fizeram o Enem como participantes regulares e não zeraram a redação. Algumas instituições também estabelecem notas ou médias mínimas para determinados cursos.

O sistema informa quando a pontuação do candidato não atende aos requisitos de uma opção de curso.

É importante diferenciar esse requisito da nota de corte. Atender às condições para participar do processo seletivo não significa que o candidato conseguirá uma vaga. A classificação depende da pontuação dos concorrentes e da quantidade de vagas disponíveis.

As regras específicas para o Sisu 2027 deverão ser conferidas no edital da edição, que ainda não foi divulgado.

Qual é a nota de corte do Enem 2026 para o Prouni?

No Prouni, a pontuação necessária também varia conforme o curso, a instituição e a modalidade de concorrência. O programa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, que cobrem 50%, em instituições privadas de ensino superior.

Para participar, a regra vigente exige média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e nota acima de zero na redação. Também é necessário cumprir os critérios de escolaridade, renda e demais condições previstas no edital.

A pontuação mínima permite concorrer, mas não garante a concessão da bolsa. Em cursos muito disputados, a nota dos candidatos selecionados pode ser bem superior ao mínimo exigido.

Qual é a diferença entre a nota mínima e a nota de corte?

A nota mínima é a pontuação exigida para que o candidato possa participar de determinado processo seletivo, desde que também cumpra os outros requisitos.

Já a nota de corte é uma referência relacionada à classificação dos concorrentes para uma vaga ou bolsa específica.

No Prouni, por exemplo, alcançar a média mínima de 450 pontos e não zerar a redação não significa que o candidato será contemplado com uma bolsa. A seleção também considera a classificação por curso, instituição e modalidade de concorrência.

No Sisu, a lógica é semelhante: cumprir os requisitos de participação não garante aprovação. O candidato precisa ficar dentro da classificação necessária para ocupar uma das vagas disponíveis.

Como consultar a nota de corte durante as inscrições?

No Sisu, o candidato pode acompanhar a classificação parcial e as notas de corte das opções escolhidas durante o período de inscrição. O sistema atualiza essas informações conforme a concorrência e as escolhas dos participantes.

Para isso, é necessário acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e consultar as opções de curso selecionadas.

No Prouni, a classificação também depende do curso, da instituição, do turno e da modalidade de concorrência. O candidato deve acompanhar as informações oficiais do processo seletivo e conferir os critérios e prazos estabelecidos no edital.

Em ambos os programas, a nota de corte funciona como uma referência temporária. A classificação pode mudar até o encerramento das inscrições, e a aprovação definitiva depende do resultado oficial.

Quando saem as notas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos, 8 e 15, de novembro. Segundo o cronograma divulgado pelo Inep, o resultado individual está previsto para meados de janeiro de 2027.

Com a divulgação das notas, os candidatos poderão avaliar suas possibilidades de ingresso no ensino superior e acompanhar os editais do Sisu e do Prouni para 2027.

As datas de inscrição, os critérios de seleção e as regras específicas das próximas edições deverão ser confirmados nos comunicados oficiais do Ministério da Educação.