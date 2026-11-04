Trump diz que guerra no Irã prejudicou o resultado das eleições, mas afirma que 'valeu a pena'

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel NGAN/AFP)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16h39.
O presidente Donald Trump admite que a guerra com o Irã afetou negativamente os resultados eleitorais, mas defende que valeu a pena. Os republicanos perderam o controle do Congresso, marcando um revés para a administração de Trump. A vitória dos democratas permite que eles aprovem leis e investiguem o governo, embora Trump possa usar seu poder de veto.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a guerra com o Irã valeu a pena, apesar de reconhecer seu papel nas derrotas nas eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais seu partido, o Republicanos, perdeu o controle do Congresso.
"A questão do Irã era algo que tínhamos que fazer, e continuamos a fazer", disse Trump a jornalistas.
O presidente ainda concordou com a avaliação do vice-presidente JD Vance, que atribuiu as perdas eleitorais do partido à guerra.
Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, Vance afirmou que "o motivo de termos perdido foi a guerra".
Os resultados representam a frustração da população americana com o alto custo de vida, as tarifas e a guerra de Trump contra o Irã, que provocaram uma escalada nos preços e intensificaram a rejeição ao presidente, já amargava uma popularidade baixa.
No entanto, Trump ameaçou exercer seu poder de veto, o que gera dúvidas sobre o alcance real do que os democratas poderão conseguir.