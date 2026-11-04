Trump diz que guerra no Irã prejudicou o resultado das eleições, mas afirma que 'valeu a pena'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a guerra com o Irã valeu a pena, apesar de reconhecer seu papel nas derrotas nas eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais seu partido, o Republicanos, perdeu o controle do Congresso.

"A questão do Irã era algo que tínhamos que fazer, e continuamos a fazer", disse Trump a jornalistas.

O presidente ainda concordou com a avaliação do vice-presidente JD Vance, que atribuiu as perdas eleitorais do partido à guerra.

Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, Vance afirmou que "o motivo de termos perdido foi a guerra".

"Posso afirmar que, no que diz respeito àquela guerra, eu não teria feito nada diferente", disse Trump.

O presidente também afirmou novamente que, se seu nome estivesse na cédula eleitoral, acreditava que "teríamos vencido".

conquista do Congresso pelos democratas marca o fim do controle que Trump exercia sobre a política americana. O partido terá a capacidade de aprovar leis, iniciar investigações sobre a administração de Trump e bloquear suas nomeações.