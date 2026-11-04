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Trump diz que guerra no Irã prejudicou o resultado das eleições, mas afirma que 'valeu a pena'

"Posso afirmar que, no que diz respeito àquela guerra, eu não teria feito nada diferente", disse o presidente dos EUA

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel NGAN/AFP)

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel NGAN/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16h39.

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O presidente Donald Trump admite que a guerra com o Irã afetou negativamente os resultados eleitorais, mas defende que valeu a pena. Os republicanos perderam o controle do Congresso, marcando um revés para a administração de Trump. A vitória dos democratas permite que eles aprovem leis e investiguem o governo, embora Trump possa usar seu poder de veto.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a guerra com o Irã valeu a pena, apesar de reconhecer seu papel nas derrotas nas eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais seu partido, o Republicanos, perdeu o controle do Congresso. 

"A questão do Irã era algo que tínhamos que fazer, e continuamos a fazer", disse Trump a jornalistas.

O presidente ainda concordou com a avaliação do vice-presidente JD Vance, que atribuiu as perdas eleitorais do partido à guerra.

Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, Vance afirmou que "o motivo de termos perdido foi a guerra". 

"Posso afirmar que, no que diz respeito àquela guerra, eu não teria feito nada diferente", disse Trump.
O presidente também afirmou novamente que, se seu nome estivesse na cédula eleitoral, acreditava que "teríamos vencido".
A conquista do Congresso pelos democratas marca o fim do controle que Trump exercia sobre a política americana. O partido terá a capacidade de aprovar leis, iniciar investigações sobre a administração de Trump e bloquear suas nomeações.

Os resultados representam a frustração da população americana com o alto custo de vida, as tarifas e a guerra de Trump contra o Irã, que provocaram uma escalada nos preços e intensificaram a rejeição ao presidente, já amargava uma popularidade baixa.

No entanto, Trump ameaçou exercer seu poder de veto, o que gera dúvidas sobre o alcance real do que os democratas poderão conseguir.

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