Terremoto de magnitude 4,4 atinge Araxá, em Minas Gerais

Um terremoto de magnitude 4,4 atingiu a cidade de Araxá, em Minas Gerais, na noite de sexta-feira (12). O tremor foi registrado às 22h10min41s, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), que recebeu relatos de cerca de 50 moradores.

Em nota, a Prefeitura de Araxá informou que o município segue em monitoramento permanente, em conjunto com órgãos técnicos, e que, até o momento, não há registro de danos materiais nem de feridos. A administração municipal chegou a alertar para a possibilidade de novos tremores nas horas seguintes, mas não houve novas ocorrências.

A prefeitura também pediu atenção da população para a circulação de informações falsas sobre o episódio. Segundo o comunicado, áudios e mensagens com vozes alteradas por inteligência artificial têm sido compartilhados com o objetivo de gerar pânico e desinformação.

De acordo com o Centro de Sismologia da USP, a região de Araxá possui histórico de atividade sísmica. O último tremor registrado anteriormente ocorreu em 15 de dezembro de 2024, com magnitude 3,1.