Tem transporte gratuito no 2º turno? Veja as cidades que oferecem

RESUMO ＋ Eleitores de diferentes cidades e estados brasileiros terão acesso ao transporte público gratuito no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25 de outubro. A gratuidade inclui ônibus municipais e intermunicipais, metrô e outros serviços, conforme as regras locais. Distrito Federal, Bahia, Ceará e municípios paulistas como Barueri, Carapicuíba e Leme estão entre os locais com benefício anunciado. A medida segue as determinações da Justiça Eleitoral e busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

O segundo turno das eleições está marcado para domingo, 25, e na data eleitores de algumas localidades terão acesso a transporte público gratuito.A gratuidade inclui serviços municipais e intermunicipais, conforme as regras de cada estado ou município, e busca facilitar o deslocamento até os locais de votação.

A medida está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026, que estabelece a oferta gratuita de transporte coletivo urbano e intermunicipal nos dias de votação. Horários, linhas disponíveis e documentos exigidos variam conforme a localidade.

Distrito Federal

No Distrito Federal, o transporte público coletivo será gratuito. A medida vale para os dias de votação das eleições de 2026 e foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

A cidade já oferta o transporte gratuito aos domingos e feriados nacionais e distritais, por meio do programa Vai de Graça (Decreto nº 46.924/2025).

Os eleitores que tiverem dúvidas podem consultar previamente os horários, itinerários e trajetos dos ônibus nos canais da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF).

Bahia

Na Bahia, o governo estadual confirmou a gratuidade de serviços de transporte para o segundo turno. A medida contempla ônibus intermunicipais, transporte metropolitano, ferry-boat, lanchinhas e metrô, além de uma programação especial para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Segundo o governo estadual, a gratuidade nos ônibus intermunicipais começa às 18h de sexta-feira, 23, e segue até o meio-dia de segunda-feira, 26.

No transporte metropolitano, no ferry-boat e nas lanchinhas, o benefício vai das 18h de sexta-feira, 23, até as 23h59 de domingo, 25.

No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, a gratuidade começa às 18h de sábado, 24, e termina às 23h59 de domingo, 25. No ferry-boat e nas lanchinhas, o benefício é exclusivo para passageiros que viajam sem veículo.

Para os eleitores que precisam utilizar mais de um ônibus para chegar ao município onde votam, a resolução determina que os bilhetes tenham horários e itinerários compatíveis, permitindo a continuidade da viagem até o destino final.

Para utilizar o transporte gratuito, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação e comprovante do local de votação, como o título eleitoral ou o e-Título. As regras para a volta incluem a apresentação do comprovante de votação.

Ceará

No Ceará, a gratuidade nos transportes rodoviário urbano, intermunicipal e metroviário também será aplicada no segundo turno, de acordo com o governo estadual.

A medida inclui ônibus, vans, metrô e veículos leves sobre trilhos (VLTs). O benefício abrange os serviços contemplados pela legislação estadual, com regras operacionais que devem ser verificadas junto aos órgãos responsáveis por cada sistema.

Belo Horizonte

Embora a prefeitura da capital mineira não tenha comunicado que o transporte público será gratuito no dia do segundo turno, a cidade oferece ônibus grátis aos domingos e feriados.

Leme, em São Paulo

Em Leme, no interior paulista, a prefeitura anunciou que o transporte público municipal será gratuito no domingo, 25 de outubro.

A medida vale durante o horário de votação e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais. Os itinerários podem ser consultados nos canais oficiais do município.

Carapicuíba, em São Paulo

Carapicuíba também confirmou a gratuidade do transporte coletivo urbano nos dias de votação das eleições de 2026, incluindo o segundo turno, em 25 de outubro.

A prefeitura informou que a medida busca facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação. Os horários e as condições de funcionamento devem ser conferidos nos canais municipais.

Barueri, em São Paulo

Em Barueri, os ônibus do sistema municipal de transporte coletivo terão tarifa gratuita no segundo turno. A prefeitura informou que o benefício será válido das 6h às 18h no dia 25 de outubro.

A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 10.448, de 6 de agosto de 2026. A administração municipal também prevê frequência compatível com a operação dos dias úteis.

Confira os detalhes no portal da Prefeitura de Barueri.

Como funciona a gratuidade do transporte nas eleições?

A Resolução TSE nº 23.751/2026 estabelece que o poder público deve garantir transporte coletivo gratuito nos dias de votação, com oferta compatível com a demanda. A regra abrange o transporte urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano.

Segundo o TSE, os serviços devem atender os eleitores sem distinção. A Justiça Eleitoral também pode organizar linhas especiais para atender regiões rurais e áreas mais distantes dos locais de votação.

Candidatos, partidos e federações não podem oferecer transporte ou refeições a eleitores no dia da votação, nem fretar veículos especificamente para levar pessoas às urnas.