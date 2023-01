Tebet diz que ela e Haddad serão 'rigorosos sobre como gastar'

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, serão "rigorosos sobre como gastar". Em entrevista para anunciar seu secretariado Tebet admitiu que há divergências entre as pastas e também com o Ministério da Gestão, mas disse que são normais e não "ideológicas ou partidárias". "O ministro da Fazenda tem sido grande parceiro nosso", completou.

Tebet repetiu que, a pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluirá "pobre, mulheres, diversidade, jovens e idosos" no Orçamento, ou seja, dará prioridade para esses grupos na distribuição dos recursos. "Não temos recursos para resolver recursos do Brasil em um ano. Vamos tentar em quatro."

Depois de anunciar duas mulheres e três homens para seu secretariado, a ministra disse que quer aumentar a presença de pessoas pretas no ministério.

Ela acrescentou que os presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) serão anunciados "no momento certo".

Depois dos atos praticados por golpistas do último domingo, Tebet disse ainda que estará atenta e "sempre falando da importância da democracia".

