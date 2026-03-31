Tebet, Derrite e Marina lideram cenário para Senado em SP, diz AtlasIntel

Com duas vagas em disputa para o Senado por São Paulo, Simone Tebet (MDB), Guilherme Derrite (PP) e Marina Silva (Rede) lideram o cenário eleitoral, segundo pesquisa da AtlasIntel. Tebet aparece com 22,6%, seguida por Derrite, com 22%, e Marina, com 19,6%.

Na sequência, o levantamento mostra Coronel Mello Araújo (PL) com 14,8% e Ricardo Salles (Novo) com 11,1%. Paulinho da Força (Solidariedade) registra 0,5%. Brancos e nulos somam 6,7%, enquanto 2,8% se declaram indecisos.

Considerando a dinâmica de dois votos por eleitor, o cenário indica disputa aberta pela segunda vaga, com concentração de nomes competitivos em faixa inferior a 20%.

Quando o recorte considera apenas o primeiro voto, Tebet amplia a vantagem e atinge 34,1%, seguida por Derrite, com 32%. Coronel Mello Araújo aparece com 12,3%, enquanto Marina Silva registra 11,7%. Ricardo Salles soma 5,6%.

Já no segundo voto, o quadro se reorganiza e favorece Marina Silva, que lidera com 27,6%. Coronel Mello Araújo tem 17,4%, seguido por Ricardo Salles, com 16,5%. Derrite registra 11,9%, e Tebet aparece com 11,1%. Brancos e nulos chegam a 11,1%.

Haddad entra e muda equilíbrio da disputa

Em um segundo cenário, com a entrada de Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do estado, o levantamento mostra maior equilíbrio entre os principais candidatos. Guilherme Derrite lidera com 22,1%, seguido de perto por Haddad, com 21,8%, e Marina Silva, com 19,7%.

Na sequência, Ricardo Salles registra 12,8% e Mário Frias (PL) aparece com 12,3%. Paulinho da Força soma 0,6%. Brancos e nulos chegam a 8%, e 2,7% não souberam responder.

No primeiro voto, Haddad lidera com 37,3%, numericamente à frente de Derrite, que marca 36,7%, configurando empate no limite da margem de erro.

Mário Frias aparece com 8,4%, seguido por Marina Silva, com 6,9%, e Ricardo Salles, com 4,8%.

No segundo voto, Marina assume protagonismo e lidera com 32,6%, seguida por Ricardo Salles (20,8%) e Mário Frias (16,1%). Derrite registra 7,4%, enquanto Haddad aparece com 6,3%.

Intenção de voto para Senador – Consolidado de 1º e 2º votos [Cenário 1]

Simone Tebet (MDB): 22,6%

Guilherme Derrite (PP): 22%

Marina Silva (Rede): 19,6%

Coronel Mello Araújo (PL): 14,8%

Ricardo Salles (Novo): 11,1%

Paulinho da Força (Solidariedade): 0,5%

Voto branco/nulo: 6,7%

Não sei: 2,8%

Intenção de voto para Senador – 1º voto [Cenário 1]

Simone Tebet (MDB): 34,1%

Guilherme Derrite (PP): 32%

Coronel Mello Araújo (PL): 12,3%

Marina Silva (Rede): 11,7%

Ricardo Salles (Novo): 5,6%

Paulinho da Força (Solidariedade): 0%

Voto branco/nulo: 2,4%

Não sei: 2%

Intenção de voto para Senador – 2º voto [Cenário 1]

Marina Silva (Rede): 27,6%

Coronel Mello Araújo (PL): 17,4%

Ricardo Salles (Novo): 16,5%

Guilherme Derrite (PP): 11,9%

Simone Tebet (MDB): 11,1%

Paulinho da Força (Solidariedade): 0,9%

Voto branco/nulo: 11,1%

Não sei: 3,5%

Intenção de voto para Senador – Consolidado de 1º e 2º votos [Cenário 2]

Guilherme Derrite (PP): 22,1%

Fernando Haddad (PT): 21,8%

Marina Silva (Rede): 19,7%

Ricardo Salles (Novo): 12,8%

Mário Frias (PL): 12,3%

Paulinho da Força (Solidariedade): 0,6%

Voto branco/nulo: 8%

Não sei: 2,7%

Intenção de voto para Senador – 1º voto [Cenário 2]

Fernando Haddad (PT): 37,3%

Guilherme Derrite (PP): 36,7%

Mário Frias (PL): 8,4%

Marina Silva (Rede): 6,9%

Ricardo Salles (Novo): 4,8%

Paulinho da Força (Solidariedade): 0%

Voto branco/nulo: 3,7%

Não sei: 2,2%

Intenção de voto para Senador – 2º voto [Cenário 2]