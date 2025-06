Taxa de inscrição do Enem 2025: prazo para pagamento é estendido; veja data

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a ampliação do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os candidatos têm até o próximo dia 27 para efetuar o pagamento e garantir a participação nas provas.

Como pagar a taxa

Valor: R$ 85.

Formas de pagamento:

Boleto bancário (gerado exclusivamente na Página do Participante)

(gerado exclusivamente na Página do Participante) Pix (utilizando o QR Code disponível no boleto)

(utilizando o QR Code disponível no boleto) Cartão de crédito

Débito em conta corrente ou poupança (dependendo do banco)

Atenção: O sistema não gera boleto para estudantes concluintes do ensino médio em 2025 de escolas públicas, pois esses têm isenção automática da taxa.

Confirmação da inscrição

A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa até a nova data limite. Candidatos que não efetuarem o pagamento dentro do prazo não terão a inscrição validada para o exame.

Datas importantes

Prazo final para pagamento : 27 de junho de 2025

: 27 de junho de 2025 Provas do Enem : 9 e 16 de novembro de 2025 (na maior parte do país)

: 9 e 16 de novembro de 2025 (na maior parte do país) Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30

Isenção da taxa

Estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas, declaradas ao Censo Escolar da Educação Básica, são automaticamente isentos do pagamento da taxa. Para esses candidatos, o sistema não disponibiliza a opção de geração de boleto.

Recomendações

Realize o pagamento o quanto antes para evitar imprevistos.

Utilize apenas a Página do Participante para gerar o boleto e efetuar pagamentos.

para gerar o boleto e efetuar pagamentos. Guarde o comprovante de pagamento para eventuais consultas futuras.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em processos seletivos do Sisu, Prouni, Fies e também em instituições de ensino portuguesas conveniadas ao Inep.