Quem foi o primeiro 'chefe psicopata' da história? Estudo analisa líder de massacre

Um comerciante holandês envolvido em um naufrágio há quase 400 anos pode representar um dos primeiros casos documentados de liderança psicopática no ambiente corporativo. A conclusão é de um estudo publicado em setembro na revista científica Asian Journal of Business Ethics.

A pesquisa, conduzida por Clive Boddy, da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, analisou o comportamento de Jeronimus Cornelisz, funcionário da Companhia Holandesa das Índias Orientais que assumiu o comando de sobreviventes após o naufrágio do navio Batavia, em 1629.

Segundo o estudo, Cornelisz utilizou estratégias de manipulação, intimidação e violência para consolidar o poder. Durante o período, cerca de 100 homens, mulheres e crianças foram assassinados.

A análise utiliza critérios modernos de psicopatia corporativa para interpretar registros históricos, mas não constitui um diagnóstico clínico.

Quem foi Jeronimus Cornelisz?

Jeronimus Cornelisz era um comerciante que trabalhava para a Companhia Holandesa das Índias Orientais, organização fundada em 1602 e considerada uma das primeiras grandes empresas multinacionais.

Em 1629, Cornelisz estava a bordo do Batavia, embarcação que naufragou próximo à costa da Austrália Ocidental. Cerca de 200 sobreviventes ficaram isolados em um conjunto de ilhas, onde precisavam encontrar água potável, alimentos e abrigo enquanto aguardavam socorro.

Os oficiais superiores partiram em busca de ajuda, navegando até a região da atual Jacarta, na Indonésia. Com a ausência dos comandantes, Cornelisz passou a ocupar a posição hierárquica mais elevada entre os sobreviventes que permaneceram nas ilhas.

Como Cornelisz tomou o poder após o naufrágio?

De acordo com a pesquisa, Cornelisz reorganizou a estrutura de liderança formada após o naufrágio para ampliar sua autoridade. Entre as medidas identificadas estavam a substituição de integrantes do conselho de sobreviventes por aliados e a exigência de juramentos pessoais de fidelidade.

O comerciante também teria isolado possíveis opositores e criado divisões entre os integrantes do grupo. A violência foi justificada pela necessidade de preservar os estoques de água e alimentos, considerados insuficientes para todos.

Entretanto, a interpretação apresentada no estudo indica que os assassinatos também serviram para eliminar pessoas consideradas ameaças à autoridade de Cornelisz. Ao todo, aproximadamente 100 sobreviventes foram mortos durante o período de domínio do comerciante.

Os comportamentos associados à psicopatia corporativa

Para investigar o caso, Boddy utilizou uma estrutura de análise desenvolvida para identificar características de psicopatia corporativa.

O pesquisador comparou os relatos históricos sobre Cornelisz com padrões de comportamento associados a lideranças tóxicas em organizações modernas.

Entre as características identificadas estavam:

Uso do charme para conquistar confiança.

Formação de um grupo de apoiadores leais.

Eliminação de possíveis adversários.

Criação de conflitos entre integrantes do grupo.

Uso do medo para manter o controle.

Busca por poder e riqueza acima dos interesses coletivos.

Segundo a pesquisa, a combinação desses comportamentos corresponde a características utilizadas atualmente para estudar lideranças corporativas prejudiciais.

O estudo, porém, não permite afirmar que Cornelisz tivesse psicopatia como condição clínica, já que a avaliação foi realizada retrospectivamente, com base em documentos históricos.

O que aconteceu com os outros sobreviventes do naufrágio?

Enquanto Cornelisz controlava parte dos sobreviventes, outro grupo estava isolado em uma ilha diferente, sob a liderança de Wiebbe Hayes. Nesse local, os integrantes buscaram alternativas para garantir a sobrevivência e encontraram dois poços de água doce.

O grupo também identificou fontes de alimento, incluindo ovos de aves marinhas, peixes, cangurus e focas. A descoberta é utilizada no estudo para comparar as estratégias adotadas pelos dois líderes.

Enquanto Cornelisz recorreu à violência para consolidar sua autoridade, Hayes organizou a busca por recursos para sustentar o grupo. Segundo Boddy, o contraste ajuda a investigar como diferentes formas de liderança podem surgir diante de uma mesma situação de crise.

O que o caso revela sobre os chefes atuais?

O estudo apresenta Cornelisz como um possível exemplo antigo de psicopatia corporativa, conceito utilizado para analisar comportamentos manipuladores e exploradores em posições de poder.

A pesquisa não afirma que Cornelisz tenha sido, comprovadamente, o primeiro líder com essas características na história. A conclusão se refere à identificação de um caso documentado que pode ser interpretado a partir de critérios modernos.

Para Boddy, o episódio também oferece elementos para discutir a seleção de profissionais em cargos de liderança. O pesquisador defende que características relacionadas ao caráter, à ética e aos valores pessoais sejam consideradas na escolha de executivos e gestores, diante dos possíveis impactos de comportamentos manipuladores sobre outras pessoas.