STF retoma julgamento do núcleo que propagou desinformação e ataques ao processo eleitoral

Ministros da Primeira Turma devem votar sobre a responsabilização de sete acusados por disseminar mentiras sobre as urnas e incitar atos antidemocráticos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07h55.

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 21, o julgamento do núcleo responsável pela propagação de desinformação e pelos ataques sistemáticos ao processo eleitoral, com o voto dos ministros da Primeira Turma da Corte.

De acordo com as investigações, o grupo foi essencial para alimentar a narrativa de fraude nas urnas eletrônicas e insuflar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o resultado legítimo das eleições de 2022.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que os réus atuaram de forma coordenada para desacreditar o sistema eletrônico de votação, promover teorias conspiratórias e incitar uma ruptura institucional. Na semana passada, o procurador-geral Paulo Gonet pediu a condenação dos sete acusados.

Quem são os acusados

Os sete réus desse núcleo são:

  • Ex-major do Exército Ailton Barros;
  • Major da reserva Angelo Denicoli;
  • Engenheiro Carlos Rocha;
  • Subtenente Giancarlo Rodrigues;
  • Tenente-coronel Guilherme Marques Almeida;
  • Policial federal Marcelo Bormevet;
  • Coronel Reginaldo Vieira de Abreu.

Segundo a PGR, a estratégia do grupo envolvia disseminação de conteúdos falsos, lives com discursos inflamados e a articulação de manifestações antidemocráticas em diversas cidades.

Manipulação de relatórios e desinformação militar

De acordo com as investigações, Ângelo Denicoli e Guilherme Almeida foram responsáveis por difundir suspeitas infundadas contra as urnas nas redes sociais. Já Denicoli e Reginaldo Abreu teriam tentado interferir no relatório técnico do Ministério da Defesa sobre as eleições, com base em informações falsas divulgadas por um influenciador argentino.

O relatório do Ministério da Defesa, divulgado após o segundo turno de 2022, não encontrou indícios de fraude nas urnas eletrônicas.

Condenações anteriores e expectativas

Em setembro, a Primeira Turma do STF condenou Jair Bolsonaro e outros sete envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento desta terça-feira analisa a responsabilidade dos articuladores intelectuais e comunicacionais da ofensiva contra a democracia.

A expectativa é de que os ministros sigam o voto do relator Alexandre de Moraes, que defende a condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação ao crime.

 

