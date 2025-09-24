STF marca para outubro julgamento de 'núcleo quatro' da tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para outubro o julgamento da ação penal do chamado núcleo quatro da trama golpista, que é acusado de espalhar desinformação. Foram reservadas seis sessões, entre os dias 14 e 22 de outubro, para julgar os sete réus do grupo.

No início do mês, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a condenação dos réus pelos cinco crimes pelos quais são acusados. Já as defesas solicitaram a absolvição.

Fazem parte desse núcleo o ex-major do Exército Ailton Barros, o sargento Giancarlo Rodrigues, o policial federal Marcelo Bormevet, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o major da reserva Angelo Denicoli e o engenheiro Carlos Rocha.

Há duas semanas, a Primeira Turma concluiu o julgamento do "núcleo crucial" e condenou os oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

Além desses dois núcleos, ainda há outros dois, que também devem ser julgados até o fim do ano.

Foram reservadas as seguintes sessões para o julgamento do núcleo quatro:

14 de outubro: duas sessões, de manhã e de tarde

15 de outubro: uma sessão, de manhã

21 de outubro: duas sessões de manhã e de tarde

22 de outubro: uma sessão, de manhã

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os membros desse grupo "propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo".