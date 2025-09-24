Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF marca para outubro julgamento de 'núcleo quatro' da tentativa de golpe

Sete réus são acusados pela PGR de divulgar desinformação sobre sistema eleitoral

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17h24.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 17h30.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para outubro o julgamento da ação penal do chamado núcleo quatro da trama golpista, que é acusado de espalhar desinformação. Foram reservadas seis sessões, entre os dias 14 e 22 de outubro, para julgar os sete réus do grupo.

No início do mês, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a condenação dos réus pelos cinco crimes pelos quais são acusados. Já as defesas solicitaram a absolvição.

Fazem parte desse núcleo o ex-major do Exército Ailton Barros, o sargento Giancarlo Rodrigues, o policial federal Marcelo Bormevet, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o major da reserva Angelo Denicoli e o engenheiro Carlos Rocha.

Há duas semanas, a Primeira Turma concluiu o julgamento do "núcleo crucial" e condenou os oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

Além desses dois núcleos, ainda há outros dois, que também devem ser julgados até o fim do ano.

Foram reservadas as seguintes sessões para o julgamento do núcleo quatro:

  • 14 de outubro: duas sessões, de manhã e de tarde
  • 15 de outubro: uma sessão, de manhã
  • 21 de outubro: duas sessões de manhã e de tarde
  • 22 de outubro: uma sessão, de manhã

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os membros desse grupo "propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo".

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Alcolumbre enterra PEC da Blindagem com leitura de rejeição do texto

CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade e projeto deve ser arquivado

FAB vai adquirir 11 helicópteros Black Hawk por R$ 1,2 bilhão

Mais na Exame

Negócios

Um dos cientistas de IA mais brilhantes do mundo escolheu abandonar os EUA para viver na China

Mundo

Lula diz que ficou feliz com 'química' com Trump: 'falei a ele que temos muito o que conversar

Mercados

Dólar recupera terreno e fecha em alta de quase 1%, a R$ 5,32

Carreira

'Jamais saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta número 1', diz especialista