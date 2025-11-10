Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF forma maioria para suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP

Lei paulista foi contestada anteriormente pela Confederação Nacional de Serviços e o caso chegou no Supremo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18h42.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta segunda-feira, 10, derrubar a Lei estadual 18.156/2025, de São Paulo, que delegava aos municípios a responsabilidade de autorizar ou vetar o serviço de mototáxis.

Com a maioria formada no Supremo, o entendimento é de que a norma invade a competência da União para legislar sobre transporte e trânsito.

Com a decisão do STF, o serviço de mototáxi pode ser oferecido na cidade de São Paulo, ainda que a regulamentação específica sobre sua implementação local permaneça indefinida. Em outras cidades brasileiras, o transporte por motocicleta já é oferecido por plataformas digitais.

Entenda a batalha na justiça

O julgamento foi motivado por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional de Serviços (CNS), que questionou a validade da lei sancionada em 23 de junho pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A entidade alegou que a norma estadual feria dispositivos constitucionais ao interferir em matéria reservada à legislação federal.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso, acolheu os argumentos da CNS e reafirmou entendimento da Corte que apenas a União pode editar normas sobre o funcionamento de serviços de transporte. Ele destacou que a restrição imposta pela lei de São Paulo fere os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, protegidos constitucionalmente.

A posição do relator foi acompanhada integralmente pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin também votaram a favor da inconstitucionalidade, mas apresentaram ressalvas.

A norma agora anulada condicionava o funcionamento do serviço de mototáxi à autorização prévia de cada município. Em caso de descumprimento, previa sanções e multas por transporte ilegal de passageiros, mesmo que a intermediação fosse feita por plataformas digitais.

Acompanhe tudo sobre:UberTransporte e logísticaSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Aprovação de Cláudio Castro sobe para 60,4% após operação, diz Futura

Moraes determina que governo do Rio preserve imagens das câmeras dos policiais após operação

'Vamos superar os US$ 10 bi', diz Haddad sobre meta de aporte para Fundo das Florestas

Leilão de R$ 2,5 bi da PPP de travessias de SP recebe quatro propostas

Mais na Exame

Mercados

Como Visa e Mastercard deram fim a uma rixa de 20 anos com varejistas

Carreira

Aprenda os cinco estilos de gestão que transformam conflito em respeito e engajamento

Future of Money

Regras do BC são positivas, mas trazem 'preocupações', diz presidente da ABCripto

ESG

Youcom aposta em zíper feito de garrafa PET para reduzir impacto