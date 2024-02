STF forma maioria para condenar mais 29 réus pelo 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira para condenar mais 29 pessoas pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ainda não há maioria, contudo, para definir as penas de cada um. O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para acabar na noite desta segunda.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para aplicar penas entre 14 e 17 anos. Ele foi seguido por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Cristiano Zanin concordou com a condenação, mas divergiu das penas, e sugeriu penas de 11 e 14 anos. Ele foi seguido por Edson Fachin. Com isso, foi formada a maioria pela condenação.