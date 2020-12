STF faz julgamento que pode abrir brecha para reeleição de Maia e Davi

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira (4) processo que pode abrir uma brecha para a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, cargos ocupados hoje por Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente.

Pela regra, o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, lança sua opinião no sistema e abre o prazo de cinco dias para que os outros ministros de pronunciem. A conclusão do processo é esperada para o dia 11, mas a ação pode ser interrompida, caso um dos ministros peça para levar o caso a julgamento no plenário.

Em setembro, tanto a Advocacia-Geral da União (AGU) quanto a Procuradoria-Geral da República defenderam a constitucionalidade da proposta e que a decisão compete ao próprio Congresso.

A pauta é de grande interesse do mercado financeiro, que teme a possibilidade de os novos chefes das casas, que seriam escolhidos em fevereiro do ano que vem, não terem o mesmo comprometimento com o andamento de reformas estrutrantes. Essa possibilidade é tida como risco pelas casas de análise econômica de um cenário de piora fiscal pela explosão da dídida pública.

Vistos como líderes reformistas, tanto Maia quanto Alcolumbre tiveram papel fundamental para a aprovação, por exemplo, da reforma da Previdência, em 2019, ou para barrar pautas pouco populares, como a criação do imposto sobre transações financeiras, que lembra a extinta CPMF. O imposto é defendido pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, para compensar a eventual desoneração da folha de trabalhadores do setor privado.

Se a reeleição for vista como ocnstitucional pelo Supremo, Maia pode ir para seu terceiro mandato seguido. Já Alcolumbre, eleito no ano passado para o primeiro mandato, poderia ficar quatro anos no poder.