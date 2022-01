SP retoma vacinação contra covid-19 e Influenza nesta segunda-feira

A vacinação contra a covid-19 e contra o vírus Influenza volta a ser realizada nesta segunda-feira (2) na cidade de São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Assistências Médicas Ambulatorias/Unidades Básicas de Saúde Integradas (AMA/UBS Integrada) estarão abertas entre 7h e 19h para a vacinação. Já os megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras estarão abertos das 8h as 17h.

Todos esses postos estarão aplicando a primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a covid-19. Eles também vão vacinar contra o vírus Influenza, causador da gripe. Não há necessidade de intervalo entre essas duas vacinas: elas podem, inclusive, ser aplicadas no mesmo dia.

Até o momento, segundo a prefeitura, mais de 23,9 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas na capital, sendo 10,6 milhões na primeira dose, 9,9 milhões na segunda e 3,01 milhões de dose adicional. Já em relação à vacina contra a Influenza, foram aplicadas 276 mil doses da vacina desde o dia 24 de dezembro. Desde o dia 28 de dezembro, a prefeitura liberou a vacina contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade e que não tomou essa vacina em 2021.

Mais informações e a lista dos postos de vacinação contra a covid-19 podem ser encontradas no site Vacina Sampa e contra a Influenza, no link.