Senadores da CPI criticam desfile militar e consideram ato antidemocrático

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), abriu a sessão desta terça-feira, 10, com um pronunciamento contra o desfile de blindados das Forças Armadas, no mesmo dia em que a Câmara pretende votar a PEC do voto impresso. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de participar do ato na Esplanada foi criticada por vários senadores da comissão.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy.

Para Aziz, o presidente comanda o desfile "em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores". O ato, na opinião dele, é um "absurdo inaceitável", um "ataque frontal à democracia". Bolsonaro "cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país", disse.

O senador destacou o posicionamento contra o voto impresso. "Não haverá voto impresso, não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, com Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça", afirmou Aziz. Segundo ele, "a democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra arroubos golpistas".

"Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites, como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu", continuou o presidente da CPI.

As declarações foram reforçadas por outros senadores da CPI. O vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o desfile organizado com o apoio de Bolsonaro é uma "patética demonstração de fraqueza". Ele acredita que a intenção é "desviar a atenção do que realmente importa", como as denúncias relativas ao Ministério da Saúde e a alta da inflação.

A resposta deve vir com a rejeição do voto impresso na Câmara, disse Randolfe. Na mesma linha, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou Bolsonaro está buscando uma forma para questionar a derrota que ele terá nas urnas em 2022. "É hora de mostrar que essas Casas têm autonomia e não se dobram a nenhum tipo de bravata ou intimidação", disse.

Os senadores também se manifestaram em redes sociais:

Tem razão o senador Omar Aziz, presidente da #CPIdaCovid: a timidez em punir golpismos estimula o deboche com a democracia. Os tanques em Brasília não intimidam o Parlamento. — Senador Jean (@senadorjean) August 10, 2021

Ele não vai transformar os militares em soldadinhos de chumbo. A tanqueciata de hoje foi um espetáculo grotesco de um líder sem enfraquecido. Somos a terceira maior democracia do planeta e continuaremos sendo. — Eliziane Gama (@elizianegama) August 10, 2021

O PR cria coisas inócuas p/ manter mobilizada a sua base. Ivermectina, cloroquina, voto impresso. Depois vieram as motociatas e agora a blindadociata. O que o Brasil está interessado é em desvendar negociatas das vacinas, ocorridas em torno do MS. O resto é cortina de fumaça. — Eliziane Gama (@elizianegama) August 10, 2021

Não se deve levar desaforo contra a democracia!Quem ocupa uma cadeira no parlamento, eleito com o voto popular, não pode tolerar bravatas contra a democracia. Ainda que o Bolsonaro acene para o nazi-fascismo, ele não tem o apoio do Brasil. Chega desse bravateiro fazer presepadas! — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) August 10, 2021