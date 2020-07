Secretário da Saúde de SP, Germann, deixa o cargo e infectologista assume

O secretário da Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germann, anunciou que vai deixar o comando da pasta nesta quarta-feira, 22. Quem assume é o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorinchteyn.

De acordo com Germann, ele está com um problema de saúde no coração e, por orientação médica, foi recomendado que ele diminuísse as atividades de trabalho para o tratamento.

O médico não deixa o governo, ele será nomeado assessor especial do governo de São Paulo para questões de saúde.

“Não houve nenhuma razão de qualquer outra ordem exceto a orientação de saúde que ele recebeu de seus médicos. Quero publicamente agradecer ao doutor Germann pela qualidade do trabalho, confiança, dedicação e capacidade de integrar e harmonizar equipes”, disse o governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 21.

Germann ficou no governo por 19 meses e enfrentou a pandemia de covid-19 no estado que é o mais atingido, tanto em número de casos quanto em mortes.

No dia 3 de julho, o ex-secretário foi internado para uma bateria de exames e foi submetido a um cateterismo. Nas últimas duas semanas não esteve presente nas coletivas de imprensa diárias em que o governo atualiza as ações no combate da doença.

O novo secretário, Jean Gorinchteyn, é médico formado pela Universidade Mogi das Cruzes, mestre em doenças infecciosas, com mais de 20 anos de atuação como médico e professor. Atualmente é médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Israelita Albert Einstein.

“Não é uma troca, é uma continuidade, fazendo com que São Paulo volte a ter o novo normal para as pessoas retornarem às suas vidas. Eu sou médico do Sistema Único de Saúde, trabalho para as pessoas e o governador me trouxe para fazer parte deste grande time”, disse Gorinchteyn em entrevista coletiva nesta terça-feira.