São Paulo tem risco de tempestades e deslizamentos em várias cidades neste domingo

Na tarde deste domingo, as pancadas de chuva vão afetas diversas cidades do estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual já disparou alertas, e a capital entrou em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade (CGE) do município, por causa dos riscos de alagamentos.

Desde o início da tarde, a chuva começou a cair no estado. Nas últimas horas, a Defesa Civil do estado alertou para risco de alagamentos e deslizamentos nas cidades de Osasco, Campinas, Taboão da Serra, Cotia, Piracicaba, Várzea Paulista, Itapecerica da Serra, Barueri, além da capital, onde a tempestade deverá ser mais forte no Centro e nas zonas Sul e Oeste. A orientação é para a população se manter em local seguro.

Às 14h50, a capital entrou em estágio de atenção. Segundo o CGE, a propagação de áreas de instabilidade está provocando chuva moderada a forte em diversos municípios.

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o risco de tempestades cobre praticamente todo o país, com exceção ao extremo sul, o extremo norte e o litoral nordestino.