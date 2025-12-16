São Paulo entra em estado de alerta para chuva forte e alagamento nesta terça-feira

São Paulo (SP), 16/01/2025 - Forte chuva no centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h13.
Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 17h25.
A Defesa Civil emitiu um alerta em razão da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta terça-feira, 16. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos a partir das 16h50.
Áreas de instabilidade devem se manter ativas ao longo do dia em diversas regiões de São Paulo, o que pode resultar em mais chuvas fortes e possíveis alagamentos, aumentando o risco de transtornos na cidade.
Áreas de chuva formadas pela aproximação de uma frente fria começaram a atuar na capital paulista. De acordo com imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, a chuva é moderada, com pontos fortes nas Zonas Sudeste e Leste, especialmente na subprefeitura da Mooca.
Existe o potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As próximas horas devem ser de chuvas que continuarão se espalhando pela cidade, com intensidade podendo aumentar e deslocamento lento.
Em um comunicado, o CGE listou as regiões da cidade de São Paulo com maiores riscos de alagamentos nesta tarde. Veja a seguir:
A partir desta terça-feira, o avanço de uma frente fria pela costa do Sudeste voltou a intensificar as instabilidades atmosféricas e coloca os estados de São Paulo e Rio de Janeiro em alerta para temporais, segundo informações do site Climatempo.
Em São Paulo, a previsão indica chuva forte e persistente, com destaque para o litoral e a faixa leste do estado, onde os volumes acumulados elevam o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos.
A Grande São Paulo também está entre as áreas sob risco meteorológico elevado. Segundo os serviços de meteorologia, a combinação entre umidade e o sistema frontal pode causar transtornos, especialmente durante a madrugada de quarta-feira, 17.
No interior paulista, as pancadas de chuva devem ocorrer com intensidade moderada a forte, mas de forma mais passageira em comparação com as áreas litorâneas. Ainda assim, há potencial para registros localizados de tempestades, informou o Climatempo.
Na quarta-feira, a chuva perde intensidade em grande parte do estado de São Paulo. A entrada de uma massa de ar polar, embora de fraca intensidade, deve provocar queda nas temperaturas, especialmente na faixa leste e no litoral.
A mudança de tempo deve aliviar o calor registrado nos últimos dias, sobretudo nas cidades do interior paulista.
*Mais informações em instantes.