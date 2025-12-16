São Paulo entra em estado de alerta para chuva forte e alagamento nesta terça-feira

A Defesa Civil emitiu um alerta em razão da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta terça-feira, 16. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos a partir das 16h50.

Áreas de instabilidade devem se manter ativas ao longo do dia em diversas regiões de São Paulo, o que pode resultar em mais chuvas fortes e possíveis alagamentos, aumentando o risco de transtornos na cidade.

Atenção para alagamentos em determinadas regiões

Áreas de chuva formadas pela aproximação de uma frente fria começaram a atuar na capital paulista. De acordo com imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, a chuva é moderada, com pontos fortes nas Zonas Sudeste e Leste, especialmente na subprefeitura da Mooca.

Existe o potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As próximas horas devem ser de chuvas que continuarão se espalhando pela cidade, com intensidade podendo aumentar e deslocamento lento.

Em um comunicado, o CGE listou as regiões da cidade de São Paulo com maiores riscos de alagamentos nesta tarde. Veja a seguir:

Zona Norte, às 16h50

Zona Leste, às 16h50

Zona Oeste, às 16h50

Zona Sudeste, às 16h50

Zona Sul, às 16h50

Centro, às 16h50

Marginal Tietê, às 16h50

Marginal Pinheiros, às 16h50

Recomendações para casos de alagamentos

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão para os próximos dias

A partir desta terça-feira, o avanço de uma frente fria pela costa do Sudeste voltou a intensificar as instabilidades atmosféricas e coloca os estados de São Paulo e Rio de Janeiro em alerta para temporais, segundo informações do site Climatempo.

Em São Paulo, a previsão indica chuva forte e persistente, com destaque para o litoral e a faixa leste do estado, onde os volumes acumulados elevam o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos.

A Grande São Paulo também está entre as áreas sob risco meteorológico elevado. Segundo os serviços de meteorologia, a combinação entre umidade e o sistema frontal pode causar transtornos, especialmente durante a madrugada de quarta-feira, 17.

No interior paulista, as pancadas de chuva devem ocorrer com intensidade moderada a forte, mas de forma mais passageira em comparação com as áreas litorâneas. Ainda assim, há potencial para registros localizados de tempestades, informou o Climatempo.

Na quarta-feira, a chuva perde intensidade em grande parte do estado de São Paulo. A entrada de uma massa de ar polar, embora de fraca intensidade, deve provocar queda nas temperaturas, especialmente na faixa leste e no litoral.

A mudança de tempo deve aliviar o calor registrado nos últimos dias, sobretudo nas cidades do interior paulista.

*Mais informações em instantes.