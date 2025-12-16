Brasil

São Paulo entra em estado de alerta para chuva forte e alagamento nesta terça-feira

Defesa Civil emitiu um alerta em razão da forte chuva que atinge a capital paulista

São Paulo (SP), 16/01/2025 - Forte chuva no centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h13.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 17h25.

A Defesa Civil emitiu um alerta em razão da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta terça-feira, 16. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos a partir das 16h50.

Áreas de instabilidade devem se manter ativas ao longo do dia em diversas regiões de São Paulo, o que pode resultar em mais chuvas fortes e possíveis alagamentos, aumentando o risco de transtornos na cidade.

Atenção para alagamentos em determinadas regiões

Áreas de chuva formadas pela aproximação de uma frente fria começaram a atuar na capital paulista. De acordo com imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, a chuva é moderada, com pontos fortes nas Zonas Sudeste e Leste, especialmente na subprefeitura da Mooca.

Existe o potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As próximas horas devem ser de chuvas que continuarão se espalhando pela cidade, com intensidade podendo aumentar e deslocamento lento.

Em um comunicado, o CGE listou as regiões da cidade de São Paulo com maiores riscos de alagamentos nesta tarde. Veja a seguir:

  • Zona Norte, às 16h50
  • Zona Leste, às 16h50
  • Zona Oeste, às 16h50
  • Zona Sudeste, às 16h50
  • Zona Sul, às 16h50
  • Centro, às 16h50
  • Marginal Tietê, às 16h50
  • Marginal Pinheiros, às 16h50

Recomendações para casos de alagamentos

  • Evite transitar em ruas alagadas
  • Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.
  • Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;
  • Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;
  • Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;
  • Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão para os próximos dias

A partir desta terça-feira, o avanço de uma frente fria pela costa do Sudeste voltou a intensificar as instabilidades atmosféricas e coloca os estados de São Paulo e Rio de Janeiro em alerta para temporais, segundo informações do site Climatempo.

Em São Paulo, a previsão indica chuva forte e persistente, com destaque para o litoral e a faixa leste do estado, onde os volumes acumulados elevam o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos.

A Grande São Paulo também está entre as áreas sob risco meteorológico elevado. Segundo os serviços de meteorologia, a combinação entre umidade e o sistema frontal pode causar transtornos, especialmente durante a madrugada de quarta-feira, 17.

No interior paulista, as pancadas de chuva devem ocorrer com intensidade moderada a forte, mas de forma mais passageira em comparação com as áreas litorâneas. Ainda assim, há potencial para registros localizados de tempestades, informou o Climatempo.

Na quarta-feira, a chuva perde intensidade em grande parte do estado de São Paulo. A entrada de uma massa de ar polar, embora de fraca intensidade, deve provocar queda nas temperaturas, especialmente na faixa leste e no litoral.

A mudança de tempo deve aliviar o calor registrado nos últimos dias, sobretudo nas cidades do interior paulista.

*Mais informações em instantes.

