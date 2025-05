Rota da Celulose: Consórcio formado pela K-Infra e Galápagos vence leilão com aporte de R$ 217 mi

O Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pela K-Infra e pela Galápagos Participações, venceu nesta quarta-feira, 30, o leilão rodoviário da Rota da Celulose, no Mato Grosso do Sul.

O grupo ofereceu desconto sobre a tarifa de 9% e uma outorga de R$ 217,4 milhões. Consórcio Caminhos da Celulose, formado pela XP e construtoras, que ofereceu 8% de desconto; o BTG Pactual Infraestrutura III (do mesmo grupo controlador da EXAME), que deu lance de 4% de desconto; e a Rotas do Brasil (consórcio entre a Way e Kinea), que propôs 5% de deságio.

O edital previa que o vencedor do leilão seria a empresa que apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. O certame foi realizado em uma parceria entre o Ministério dos Transportes e o Governo de Mato Grosso do Sul.

O Consórcio vai administrar 870,3 quilômetros das rodovias federais BR-262/267 e estaduais MS-040/338/395. O edital prevê 30 anos de contrato e R$ 10,1 bilhões em investimentos para modernizar a infraestrutura da rodovia. Serão R$ 6,9 bilhões em investimento e R$ 3,2 bilhões em custos operacionais.

O trecho abrange as regiões central e leste de Mato Grosso do Sul, onde está localizada a maior indústria de celulose do mundo, e inclui os principais corredores rodoviários que conectam a capital, Campo Grande, ao Sudeste do país. A rodovia passa por nove municípios e beneficia diretamente 1,2 milhão de moradores do estado.

Essa foi a segunda tentativa de licitar a Rota da Celulose. Em dezembro do ano passado, não houve interessados. Entre os ajustes do edital estão a ampliação dos prazos para a conclusão das obras essenciais.

Quais serão as melhorias na Rota da Celulose

O projeto prevê a duplicação de 115 km de rodovias, a construção de 457 km de acostamentos e 245 km de terceiras faixas, além de 12 km de vias marginais. Serão implantados 38 km de contornos urbanos, 25 acessos, 22 passagens de fauna e 20 alargamentos de pontes, além de obras de arte especiais totalizando 3.780 m². Com essas intervenções, toda a malha viária contará com 100% de acostamento. A maior parte dos investimentos será concentrada nos oito primeiros anos do contrato.

Três pontos de parada e descanso para motoristas profissionais serão implantados ao longo das rodovias MS-040, BR-262 e BR-267. O projeto também inclui a instalação de pórticos de pedágio automático (Free Flow), tecnologia de pesagem eletrônica dinâmica (HS-WIM), 484 câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (OCRs) e um sistema avançado de comunicação com os usuários.

Além disso, serão instalados 26 pontos de recarga para veículos elétricos ao longo da malha rodoviária, com duas unidades em cada Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), facilitando o acesso à mobilidade sustentável.