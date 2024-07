A ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União), lidera todos os cenários da disputa pela prefeitura de Campo Grande, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 30.

Rose aparece com 34% das intenções de voto no primeiro turno. Na segunda posição, Beto Pereira (PSDB), com 15%, e a atual prefeita, Adriane Lopes (PP), com 15%, estão empatados. Camila Jara (PT) tem 6% e André Luis Soares (PRD) tem 2%. Indecisos são 16% e 10% declaram que votarão em branco, nulo ou não votarão.

Rose Modesto (União): 34%

Beto Pereira (PSDB): 15%

Adriane Lopes (PP): 15%

Camila Jara (PT): 6%

André Luis Soares (PRD): 2%

Ubirajara Martins (DC): 1%

Beto Figueiró: 1%

Luso Queiroz: 0%

Indecisos: 16%

Não sabe/não respondeu: 10%

Em um segundo cenário, com apenas quatro candidatos, Rose chega a 37%, seguida por Adriane Lopes com 17%, Beto Pereira com 16%, e Camila Jara com 7%. Indecisos são 14% e 9% declaram que votarão em branco, nulo ou não votarão.

Rose Modesto (União): 37%

Adriane Lopes (PP): 17%

Beto Pereira (PSDB): 16%

Camila Jara (PT): 7%

Indecisos: 14%

Não sabe/não respondeu: 9%

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, Modesto tem 6%, Adriane, 5%, Pereira, 5%, Jara, 1%, e Beto Figueiró, 1%. Os indecisos somam 80% nesse cenário.

Segundo turno

Nas duas simulações de segundo turno com o seu nome, Rose Modesto venceria Adriane Lopes por 51% a 26%, e Beto Pereira por 51% a 25%. Em um cenário de disputa entre Lopes e Pereira, a atual prefeita aparece com 34% e o deputado federal com 33%.

A pesquisa Quaest foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número MS-00184/2024. A coleta foi realizada entre os dias 24 de julho e 27 de julho, com eleitores de Campo Grande de 16 anos ou mais. Foram 804 entrevistas presenciais. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.