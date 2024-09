Pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta segunda-feira, 2, indica um empate duplo na disputa pela prefeitura de Belém. Numericamente na frente, o deputado estadual Igor Normando (MDB) registra 27,4% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) marca 25,5%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na terceira posição está o atual prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL), com 11,3% das intenções de voto. O candidato à reeleição é seguido por Thiago Araújo (Republicanos), que tem 6,8%, e Jefferson Lima (Podemos), com 6,5%, ambos também empatados. Delegado Eguchi (PRTB) tem 3,8% e Ítalo Abati (NOVO), 1,6% das intenções de voto. Os demais candidatos marcaram menos de 1%.

Intenções de voto em Belém:

Igor Normando (MDB): 27,4%

Delegado Eder Mauro (PL): 25,5%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 11,3%

Thiago Araújo (Republicanos): 6,8%

Jefferson Lima (Podemos): 6,5%

Delegado Eguchi (PRTB): 3,8%

Ítalo Abati (NOVO): 1,6%

Raquel Brício (UP): 0,9%

Well (PSTU): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,3%

Não sei/Não respondeu/Indecisos: 9,8%

* Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

Na comparação com pesquisa anterior do instituto, divulgada no início de agosto, Eder Mauro, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu a liderança ao oscilar negativamente 5,2 pontos percentuais. Ele tinha 30,7% das intenções de voto. Já Normando, que conta com o apoio do governador Helder Barbalho (MDB), cresceu pelo menos 8 pontos percentuais, ao passar de 19,2% para 27,4%.

O atual prefeito, candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também caiu, mas dentro da margem de erro, passando de 14% para 11,3% das intenções de voto.

Segundo turno e rejeição

Na simulação de segundo turno, Eder Mauro vence o atual prefeito por 46% a 29,4%. O candidato à reeleição do PSOL também seria derrotado na disputa contra Normando por 63,4% das intenções de voto a 18,2%. O candidato do MDB também venceria o adversário do PL por 51% a 35%.

Ainda segundo a pesquisa, Edmilson Rodrigues é o nome mais rejeitado, com 58,2% dos eleitores informando que não votariam nele de jeito nenhum. Na sequência está Eder Mauro com 41,3% e o delegado Eguchi, com 29%. Igor Normando aparece apenas em sexto, com 11,6% de rejeição.

Para 49,4% da população de Belém, o próximo prefeito deve priorizar a saúde, enquanto 33,6% cobram melhorias na educação e 32,2%, em saneamento básico.

A pesquisa foi registrada no TSE como PA-02093/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 22 e 31 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.