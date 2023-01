Rosa Weber convoca sessão extraordinária do Plenário do STF até 31 de janeiro

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária do Plenário até fim do recesso. A medida permitirá que o colegiado julgue ações urgentes, como a decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes que determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A sessão ficará aberta das 18h desta segunda-feira, 9, até as 23h50 do dia 31 de janeiro. Ainda não há processos pautados para esse período, mas a expectativa é que as decisões recentes de Moraes sejam submetidas ao Plenário.

Isso porque, em dezembro, a Corte aprovou mudança regimental que submete medidas cautelares monocráticas imediatamente ao Plenário para validação dos demais colegas.

