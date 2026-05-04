Roberto Cidade é eleito governador do Amazonas por eleição indireta

Uma eleição indireta realizada nesta segunda-feira, 4, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) definiu Roberto Cidade (União Brasil) como novo governador do estado. A chapa liderada pelo então governador interino, com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) como vice, obteve maioria absoluta dos votos.

A votação ocorreu após a renúncia do ex-governador Wilson Lima (União) e de seu vice, Tadeu de Souza (Progressistas). Como prevê a Constituição estadual, quando há vacância nos dois últimos anos do mandato, a escolha dos substitutos deve ser feita de forma indireta pela Assembleia Legislativa.

Participaram do pleito 24 deputados estaduais, em votação aberta e nominal. A escolha de um governador e de um vice-governador sem participação direta do eleitorado ocorre de forma inédita no Amazonas. Até o momento, a data de posse não foi informada.

Em publicação nas redes sociais, Roberto Cidade celebrou o resultado. De acordo com o governador eleito, assumir o cargo representa “uma missão de muita responsabilidade” e ele pretende trabalhar para “avançar e entregar um estado muito melhor”.

Renúncia de Wilson Lima

Após declarar que permaneceria no cargo, Wilson Lima deixou o governo em 5 de abril, prazo final para desincompatibilização. A carta de renúncia foi protocolada e publicada às 23h, em edição extra do Diário Oficial da Assembleia Legislativa. O vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas) também formalizou sua saída.

Com a renúncia de ambos, Roberto Cidade, então presidente da Aleam, passou a exercer interinamente o comando do estado.

Em outro caso recente relacionado à sucessão estadual, Douglas Ruas foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, posição que o colocava na linha sucessória do governo fluminense, embora a possibilidade de assumir o Executivo não tenha se concretizado.