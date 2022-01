Roberto Campos Neto testa positivo para covid-19

O Banco Central informou neste sábado, 8, que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, testou positivo para a covid-19. Vacinado com duas doses, ele está assintomático e cumprirá quarentena em casa, mantendo suas atividades em trabalho remoto, segundo a autarquia.

Pela última atualização da agenda, na sexta-feira, 7, Campos Neto tinha participação confirmada em uma reunião do Economic Consultative Committee (ECC), organizada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), na segunda-feira, 10. O evento será por videoconferência e fechado à imprensa.

Nas últimas semanas, o presidente do BC tem sofrido pressão de servidores por reajustes salariais, após o governo ter garantido aumentos apenas a policiais federais. Campos Neto sinalizou recentemente que trataria do assunto com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal).