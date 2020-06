RJ começa abertura; os esforços da Rede D’Or e tudo para ler neste sábado

Rio reabre shoppings, bares, igrejas e pontos turísticos

Em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Rio na noite desta sexta-feira, 05, que flexibiliza as medidas de isolamento social, o governador Wilson Witzel determina que alguns setores da economia funcionem com o horário restrito a partir deste sábado.

Entre eles estão shopping centers e centros comerciais, das 12 às 20 horas, com público máximo de 50% e outras restrições. Áreas de recreação, como cinemas e teatros, por exemplo, continuarão fechadas.

…. e a Rede D’Or investe R$ 170 milhões contra a covid-19

A Rede D’Or, maior rede privada de hospitais do país, colocou até agora 170 milhões de reais em iniciativas focadas no combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa mais recente envolve o estudo com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido, e que será testada no Brasil com 2.000 voluntários.

A Rede D’Or irá investir 5 milhões de reais na realização do estudo.

