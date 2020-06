Rio tem praias e calçadões cheios na 1ª fase de reabertura da cidade

No primeiro dia do plano de reabertura gradual na capital, os cariocas não perderam a chance de aproveitar o dia de sol à beira do mar. A praia, ainda com restrições de atividades, atraiu frequentadores no mar e nas areias. Os surfistas embalaram na onda do relaxamento da quarentena e movimentaram as zonas Sul e Oeste do Rio logo cedo.

E houve quem aproveitasse para umas partidas de altinho, que não é permitido. As novas regras de abertura para parte do comércio – nesta fase, a primeira de seis – também passaram a valer nesta terça-feira, mas ainda com impacto tímido. O decreto municipal, contudo, ainda não foi publicado no Diário Oficial.

As praias estão com regras específicas. É permitido andar no calçadão e a fazer atividades esportivas individuais no mar, como natação ou surfe. Agora, dar um mergulho e permanecer ou fazer atividades na areia ainda não pode. Na Zona Oeste, o Recreio dos Bandeirantes teve movimentação principalmente de surfistas no início da manhã.

Os esportistas chegavam com as pranchas acopladas nas bicicletas. Parte deles usava máscara, mas outra não estava com o equipamento de proteção. Um grupo de nadadores que caminhava em direção ao mar com pouco distanciamento entre os integrantes também chamou a atenção. E teve quem desrespeitou as regras e aproveitou para treinar em dupla na areia.

O coordenador do Centro de Operações da prefeitura, Alexandre Cadermann, disse que pela manhã foi possível de fato observar um aumento do número de pessoas caminhando no calçadão da Zona Sul. Mas não em volume suficiente para aparecer já nas medições da prefeitura do índice de isolamento social, calculados com base em observações feitas de circulação de pessoas pelas câmaras da Cet-Rio.

– O isolamento está na faixa de 69 a 70% no caso da Zona Sul. Hoje ainda é o primeiro dia da flexibilização. O que observamos foi uma concentração maior de pessoas no calçadão por volta de 10h30, 11h, repetindo o que já ocorreu nas últimas semanas. A diferença é que foi possível identificar pessoas na areia, o que não registramos em dias anteriores. Mas no início da tarde, a orla estava vazia – disse Caderman.

O que a prefeitura observou é que vem aumentando a circulação de veículos em algumas vias da cidade. O principal exemplo citado por Cadermann é a Linha Amarela. Nesta segunda-feira, 80,5 mil carros passaram pelo pedágio da via expressa. Semana retrasada, eram 71 mil veículos contra 73,5 mil na semana passada também às segundas-feiras.

Apesar do monitoramento ainda não identificar aumentos signfiicativos de circulação , alguns bairros, principalmente na Zona Oeste, chegaram a registrar um aumento de 10% a 15% na movimentação com a decisão da prefeitura Um termômetro disso podia ser observado nesta terça nos principais corredores de trânsito de Jacarepaguá.

Já na Barra da Tijuca, a movimentação aumentou mais próximo ao fim da manhã. O despertar, ainda preguiçoso, foi do comércio nas ruas internas e na Avenida Olegário Maciel. Nesta primeira fase, podem voltar a funcionar lojas de móveis, agências de automóveis e hotéis.

As concessionárias que abriram as portas tinham pouca movimentação. Entre os estabelecimentos que chamaram a atenção, foi a fila na porta de papelarias. O atendimento é feito de maneira restrita e com controle.

Na Zona Sul, as ondas do Arpoador também foram um atrativo para os surfistas, com mais de 30 pessoas no início da manhã. O distanciamento, também no balanço do mar, deveria ser respeitado, não somente em alguns momentos. As areias estavam com mais frequentadores.

Alguns caminhavam; outros se aglomeravam em pequenos grupos, até mesmo para jogar altinho, prática ainda proibida nesta fase. Somente por volta das 9h30, policiais militares interviram para dispersar quem estava parado na areia.

Na Praia de Ipanema, um agente comunicava as regras. A PM não respondeu, até o momento, como os agentes devem agir nestas novas regras. Em alguns pontos na Praia do Leme, pequenos grupos ou pessoas em dupla relaxavam sentadas na areia, o que ainda está proibido.

A reabertura de parte do comércio não permite relaxar no cuidado com os profissionais do local e os clientes. A prefeitura do Rio criou as “regras de ouro” com o que deve ser seguido dentro e fora dos estabelecimentos. O chamado‘’novo normal’’, válido para todas as etapas do plano, não vai eliminar cuidados extras como:

Uso de máscaras em locais públicos — exceto na hora de se alimentar — e a constante higienização das mãos

Álcool em gel também deve estar disponível em locais de grande circulação;

Deverá ser respeitada uma distância mínima entre dois ou quatro metros quadrados entre as pessoas e o uso de elevadores deve ser evitado;

Equipes de limpeza deverão trabalhar com equipamentos de proteção individual e a higienização dos espaços deve ser feita a cada três horas.

Aglomerações no BRT

Na Estação do BRT de Mato Alto, em Guaratiba, foi registrada aglomeração de pessoas, principalmente no horário entre 6h e 8h30. Nos ônibus que seguiam sentido Barra da Tijuca, passageiros em pé e apertados no espaço da porta, e a maioria de máscara. Numa tentativa de evitar a aglomeração nos transportes públicos, o prefeito Marcelo Crivella determinou em março que ônibus não podem circular com passageiro em pé, o que não se concretizou, em especial nos horários de pico.

Procurada, a assessoria informou que está com toda a frota operante em circulação e que realizou alterações nas estações para auxiliar nas medidas de controle, como disponibilizar álcool em gel pintar faixas com indicação de distanciamento no chão. Porém, eles reiteraram que cabe ao poder publico a regulamentação do controle efetivo. Próximo da estação de Mato Alto, tinha um carro da Guarda Municipal com quatro agentes, mas nenhum interferindo no BRT.

Retomadas das aulas

Se o cronograma inicial for mantido, as aulas começarão a ser retomadas, gradativamente, a partir de julho. No primeiro momento, serão liberadas as turmas do quinto ao nono ano, com rodízio de alunos. Estudantes do ensino médio e de universidades só deverão voltar às atividades na sexta fase, em meados de agosto, caso não haja mudanças.

Os shoppings centers poderão reabrir as portas na segunda fase, daqui a duas semanas, mas com horário restrito, das 12h às 20h, e com apenas um terço da capacidade de estacionamento. Neste período, as praças de alimentação só poderão funcionar para delivery. O comércio só voltará totalmente a partir da quinta etapa. Bares e restaurantes, por sua vez, só poderão receber clientes na fase três, com metade da capacidade.