IPVA 2025 RJ: veja calendário, como pagar e emitir guia de pagamento

Para donos de carros e outros veículos, o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) deve ser pago anualmente e começa a ser cobrado em janeiro em boa parte do Brasil.

O Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj) poderá ser emitido pelos contribuintes a partir do dia 8 de janeiro, próxima quarta-feira, segundo a Secretaria de Fazenda (Sefaz) estadual.

Mas motoristas, atenção: o pagamento do imposto agora é feito pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), emitido pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), já que a guia que era emitida pelo site do Bradesco deixou de existir. Segundo a Sefaz, o documento pode ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por meio de código de barras, em bancos parceiros da Fazenda estadual (Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob).

Como emitir o Darj para o pagamento do IPVA 2025?

A partir do próximo dia 8 de janeiro, o Darj estará disponível no hotsite do IPVA da Sefaz, em ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Bastará clicar no serviço “Emissão DARJ IPVA” e informar o Renavam.

Como pagar o IPVA 2025?

Como já aconteceu em anos anteriores, o pagamento do IPVA 2025 poderá ser feito à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em três cotas mensais iguais, sem abatimento. De acordo com a Sefaz, serão 2,9 milhões pagantes do imposto anual. Vale lembrar que veículos com mais de 15 anos ficam isentos do pagamento de IPVA.

Veja o calendário com as datas de vencimento do IPVA 2025

Final de placa 0

Cota única ou primeira parcela - 21 de janeiro

Segunda parcela - 20 de fevereiro

Terceira parcela - 24 de março

Final de placa 1

Cota única ou primeira parcela - 22 de janeiro

Segunda parcela - 21 de fevereiro

Terceira parcela - 26 de março

Final de placa 2

Cota única ou primeira parcela - 23 de janeiro

Segunda parcela - 24 de fevereiro

Terceira parcela - 27 de março

Final de placa 3

Cota única ou primeira parcela - 24 de janeiro

Segunda parcela - 25 de fevereiro

Terceira parcela - 28 de março

Final de placa 4

Cota única ou primeira parcela - 27 de janeiro

Segunda parcela - 26 de fevereiro

Terceira parcela - 31 de março

Final de placa 5

Cota única ou primeira parcela - 28 de janeiro

Segunda parcela - 27 de fevereiro

Terceira parcela - 1° de abril

Final de placa 6

Cota única ou primeira parcela - 29 de janeiro

Segunda parcela - 6 de março

Terceira parcela - 7 de abril

Final de placa 7

Cota única ou primeira parcela - 30 de janeiro

Segunda parcela - 11 de março

Terceira parcela - 11 de abril

Final de placa 8

Cota única ou primeira parcela - 31 de janeiro

Segunda parcela - 12 de março

Terceira parcela - 14 de abril

Final de placa 9