Rio inicia vacinação contra covid-19 de adolescentes sem deficiência

O município do Rio de Janeiro inicia hoje (26) a vacinação contra covid-19 em adolescentes sem deficiência. Hoje é o dia das meninas com 17 anos de idade, enquanto amanhã (27) será a vez dos meninos com a mesma idade, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

No sábado (28), será feita uma repescagem na qual poderão se imunizar todas as pessoas com 17 anos ou mais.

Na semana seguinte, o calendário prossegue com as meninas de 16 anos (dia 30), os meninos de 16 anos (dia 31), a repescagem para quem tem 16 anos ou mais (dia 1º de setembro), meninas de 15 anos (dia 2) e meninos de 15 anos (dia 3).

Em todos esses dias, está permitida a vacinação, em primeira dose, para pessoas com deficiência, grávidas, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais. Também está sendo aplicada a segunda dose de acordo com programação prevista.

O calendário original da prefeitura previa iniciar a vacinação de adolescentes na última segunda-feira (23), mas houve atraso devido à falta de imunizantes para aplicar a primeira dose nesse público.