Rio Grande do Sul: Defesa Civil evacua áreas de duas cidades por risco de rompimento em represa

A Defesa Civil emitiu um alerta, no fim da tarde desta segunda-feira, 6, por conta do risco de rompimento da Represa de São Miguel, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, consequência das chuvas que atingem o estado desde o fim de abril.

Os moradores de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira receberam orientação expressa para que deixem as áreas de risco e agentes estaduais, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros realizam a evacuação das pessoas que moram nos locais que podem ser afetados em caso de rompimento.

Elevação histórica do Guaíba

Um outro aviso foi enviado, também, a moradores da Zona Sul de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Guaíba, por conta das condições do Rio Guaíba que, segundo reforça a Defesa Civil, "recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação" — 5,28m até a última atualização, recorde histórico.

"É orientação expressa que os moradores de áreas próximas ao Guaíba, nos municípios de Porto Alegre (Zona Sul), Guaíba e Eldorado do Sul, para que deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Caí", diz a Defesa Civil no comunicado. "As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança".